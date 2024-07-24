Відберуть права надовго: в Україні пропонують посилити покарання за вчинення ДТП

Наразі в Україні покарання за ДТП та наслідки не співмірні, вважають нардепи

ДТП в Україні щороку забирають життя тисяч людей. Зокрема, протягом 2023 року в Україні сталося 23 642 аварії з загиблими та травмованими. Унаслідок ДТП також люди отримують серйозні травми — деякі з них назавжди залишаються інвалідами.

Проте часто у винуватців цих аварій суд навіть не відбирає права. Все — через "лазівку" у законі, яку зараз і пропонують змінити законодавці. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11429, який передбачає збільшення термінів ув’язнення за вчинення ДТП з постраждалими.

"Телеграф" проаналізував основні положення документа та можливі наслідки його прийняття для українських автомобілістів. Ініціатори законопроєкту — депутати IX скликання Володимир Мороз та Валерій Гнатенко — у пояснювальній записці зазначають, що прийняття проєкту дозволить запобігти вчиненню нових правопорушеня щодо безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Також, на їхню думку, суспільно небезпечні наслідки, які настали, будуть співмірними з призначеним розміром додаткового покарання.

Зараз за порушення ПДР, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, або якщо такі діяння спричинили загибель кількох осіб, то винного у вчиненні аварії позбавляють права керувати ТЗ на строк до 3 років. А якщо такі діяння спричинили смерть людини або заподіяли їй тяжке тілесне ушкодження, то винуватця можуть позбавити водійського посвідчення на строк до 3 років або без такого. Суди, розглядаючи кримінальні справи за статтею 286 ККУ, часто ухвалюють вирок без позбавлення прав. Це суперечить співмірності наслідків ДТП та покарання за його вчинення, впевнені народні обранці.

Довідка. Станом на зараз, крім позбавлення прав керування транспортними засобами, винуватець ДТП, у якому потерпілий отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, має заплатити штраф у розмірі до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян або може отримати виправні роботи до 2 років, або арешт чи обмеження волі на строк до 6 міс та 3 років відповідно.

Якщо ті самі дії спричинили смерть потерпілого або він отримав важкі травми, винуватець ДТП може отримати тюремний строк від 3 до 8 років. І, як уже говорилось, його можуть позбавити прав керування авто на термін до 3 років, або не робити цього.

Якщо загинуло кілька осіб, винуватця можуть посадити на термін від 5 до 10 років. Також його позбавляють права керування авто на термін до 3 років.

Раніше "Телеграф" писав, що деколи гайка буває на вагу золота. За одну несправність колеса може бути штраф і навіть позбавлення водійського посвідчення.