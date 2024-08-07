Капуста по 26, картопля за 15: скільки нині коштуватиме борщовий набір на київському ринку

Дешевшою стала лише цибуля

На київських прилавках подорожчали овочі борщового набору. Наприклад, ціна на капусту виросла вдвічі.

Стабільна вартість вже декілька місяців поспіль тримається лише на м'ясо та яйця. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Середня ціна на вирізку 225 грн за кг. Ошийок свинини продають по 220 грн за кілограм. Задня частина по 140 грн/кг.

Ребра пропонують по 180 грн за кг, а рульку по 55. Середня ціна на сало на 130 грн за кг.

М'ясо птиці

Курячі крила продають по 67 грн за кг, стегна по 105 грн за кг. Філе пропонують майже по 129 грн/кг.

Тушка курки в середньому коштує 77 грн за кг. Тушка домашньої курки — 102 грн за кг.

Середня ціна на тушку індички 120 грн за кг. Філе продають по 200 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг, а гомілка коштує 85 грн/кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 149 грн за кг.

Яловичина

Вирізку яловичини пропонують по 750 грн за кг. Биток продають по 370 грн за кг.

М'якуш із задньої частини пропонують по 270 грн/кг. М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Ребра продають по 145 грн/кг.

Баранина

Ціна ошийка 180 грн за кг. М'якуш з лопатки барана продають по 280 грн за кг.

Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг. Задню ногу на кості продають по 250 грн/кг, а ребро по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Середня ціна на картоплю 15 грн за кг. Моркву продають по 12 грн/кг.

Кабачки подорожчали — по 30 грн/кг, а баклажани по 20. Цибулю продають по 15 грн за кг.

Капусту продають по 26 грн/кг, пекінську по 60 грн/кг. Буряк пропонують по 12 грн/кг.

Останню редиску продають по 55 грн за кг. Огірки пропонують по 50 грн/кг.

Помідори червоні в середньому коштують 35 грн/кг, рожеві по 40 грн. Жовті помідори продають по 60 грн/кг. Свіжий перець можна купити по як по 25, так і 80 грн за кг.

Ціни на фрукти

Яблука продають в середньому по 25 грн за кг. Грушу пропонують по 55 грн/кг.

Українські персики й нектарини продають по 60 грн кг. Абрикоси українські подорожчали — 70 грн/кг.

Середня ціна апельсинів за кг 60 грн. Лимони продають по 90 грн/кг. Ківі по 80 грн за кг.

Виноград можна купити за 100 грн за кг. Гранат — 550 грн/кг.

Ціни на ягоди

Залишки полуниці пропонують по 150 грн/кг. Малина теж по 150 грн за кг.

Вишні в середньому по 105 грн/кг. Лохина впала в ціні до 120 грн/кг.

Середня ціна на ожину 110 грн/кг. Чорницю пропонують по 120 грн за кг. Порічка коштує приблизно 60.

Кавуни вже продають в середньому по 8-10 грн за кг, диню по 25 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт. продають по 26 грн. Яйця С0, 10 шт. можна придбати за 41 грн.

Середня ціна категорії СВ 43 грн. Яйця перепелині, 20 шт. коштують 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки. Вони будуть з 6 по 11 серпня у різних районах столиці.