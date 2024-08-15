Вибух у київському "Зигзагу": очевидиця розповіла, як усе було, а власниця закладу показала відео

Що сталося у "Зигзагу"

Ситуація з підривом навчальної гранати у київському барі "Зигзаг" наробила багато галасу серед киян. Адміністрація закладу пояснила, що піротехнічний виріб приніс один із відвідувачів.

Проте журналістка Крістіна Бердинських, яка була у закладі в момент вибуху, каже, що керівництво закладу чомусь не стало згадувати те, що граната була в їхнього бармена. Своєю версією вона поділилася у соцмережі Facebook.

"Я сиділа з друзями за столиком, який знаходиться найближче до барної стійки. Ми говорили про своє і не звертали уваги на те, що відбувається за баром. За нами сиділа родина з маленькою дитиною. І тут ми чуємо звук, який схожий на те, що ніби якась пітарда не розірвалася. Бачимо, що якийсь чоловік, який сидить за баром щось тримає в руках і далі вже лунає дуже гучний вибух, від якого у всіх нас одразу закладає вуха", — описала вона ситуацію.

За її словами, один із відвідувачів закладу почав вимагати викликати адміністрацію, а інший викликав поліцію. При цьому Гришина запевняє, що відвідувач, який грався з гранатою кудись миттєво зник, а бармен повідомив, що отримав сувенір від іншого гостя. Потім приїхала поліція та попросила доступ до камер спостереження, а також забрала залишки гранати.

Журналістка додала, що на цьому етапі все виглядало нормально, проте потім вона прочитала повідомлення керівництва бару, яке не стало згадувати про свого бармена.

"Я думаю, що після 2,5 років повномасштабної війни не варто замовчувати свій провтик, як би ви не цінували працівника закладу. Бо безпека людей — це найголовніше. І я знову повторю, що у залі була маленька дитина. Я не нарікаю на свої закладені вуха. Але такого не має бути. Це погано, з якого боку на це не дивитися", — додала вона

Своєю чергою керівниця закладу Любов Цибульська у коментарях звинуватила її у поширенні дезінформації. До того ж вона наголосила, що це була не граната, а петарда.

Вона також прикріпила відео з камер спостережень.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 13 серпня у Києві лунали вибухи. Чули їх мешканці Троєщини, де невідомі спалили автомобіль військових.