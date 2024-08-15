Взрыв в киевском "Зигзаге": очевидица рассказала, как все было, а владелица заведения показала видео

Что произошло в "Зигзаге"

Ситуация с подрывом учебной гранаты в киевском баре "Зигзаг" наделала много шума среди киевлян. Администрация заведения объяснила, что гранату принес один из посетителей.

Однако журналистка Кристина Бердинских, которая была в заведении в момент взрыва, говорит, что руководств заведения почему-то не стало упоминать то, что граната была у их бармена. Своей версией она поделилась в соцсети Facebook.

"Я сидела с друзьями за столиком, который находится ближе к барной стойке. Мы говорили о своем и не обращали внимания на происходящее за баром. За нами сидела семья с маленьким ребёнком. И тут мы слышим звук, похожий на то, что какая-то петарда не разорвалась. Видим, что какой-то мужчина, сидящий за баром что-то держит в руках и дальше уже раздается очень громкий взрыв, от которого у всех нас сразу закладывает уши", — описала она ситуацию.

По ее словам, один из посетителей заведения стал требовать вызвать администрацию, а другой вызвал полицию. При этом Гришина заверяет, что посетитель, который игрался с гранатой куда-то мгновенно исчез, а бармен сообщил, что получил сувенир от другого гостя. Затем приехала полиция и попросила доступ к камерам наблюдения, а также забрала остатки гранаты.

Журналистка добавила, что на этом этапе все выглядело нормально, однако потом она прочитала сообщение руководства бара, которое не стало упоминать своего бармена.

"Я думаю, что после 2,5 лет полномасштабной войны не стоит умалчивать свой провтык, как бы вы ни ценили работника заведения. Ибо безопасность людей — это самое главное. И я снова повторю, что в зале был маленький ребенок. Я не жалуюсь на свои заложенные уши. Но такого не должно быть. Это плохо, с какой стороны на это не смотреть", — добавила она.

В свою очередь руководительница заведения Любовь Цибульская в комментариях обвинила ее в распространении дезинформации. К тому же она отметила, что это была не граната, а петарда.

Она также прикрепила видео с камер наблюдений.

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 августа в Киеве раздавались взрывы. Слышали их жители Троещины, где неизвестные сожгли автомобиль военных.