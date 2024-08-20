Дорогу перекрыли для прощания с героем: в Броварах водитель-неадекват едва не сбил людей (видео)

В соцсети шквал негодования

В Броварах на Киевщине правоохранители перекрыли одну из дорог, чтобы люди могли попрощаться с погибшим защитником Украины. Внезапно на проезжую часть выехала иномарка, водитель которой едва не сбил нескольких добровольцев.

Автовладелец не реагировал на патрульных и продолжал движение по перекрытой магистрали. Пользователи соцсети опублиовали кадры с места происшествия и возмутились поведением неизвестного.

В Броварах местные жители собрались на одной из улиц в центре города, чтобы провести в последний путь павшего защитника Украины. Для этих целей правоохранители перекрыли магистраль и включили проблесковые маячки на служебном авто.

В какой-то момент на улице появился водитель Nissan leaf, который на большой скорости проехал по перекрытой проезжей части.

Очевидцы начали возмущаться и несколько добровольцев попытались перегородить путь горе-водителю. Не смотря на это автовладелец едва не наехал на людей и пронесся мимо патрульных.

Он выехал на встречку и пронесся на красный сигнал светофора.

Стоит отметить, что в соцсети также обнародовали номерной знак авто, а люди в интернете написали о том, что правонарушителя непременно найдут полицейские.

Поведение же водителя вызвало шквал возмущения в соцсети, где его назвали "быдлом":

Вопиющий инцидент произошел в Броварах

Напомним, из-за парковки полицейская и ее муж попали в громкий скандал в Киеве. Мужчина припарковался на месте для людей с инвалидностью, а его супруга-правоохранительница нахамила ветерану Павлу Якимчуку, который получил тяжелое ранение во время боев и сделал автовладельцу замечание.

Полицейская оскорбила ветерана и начала ему резко хамить. Женщину быстро вычислили — ею оказалась капитан киевской полиции Орещенко Алена Петровна, о чем сообщил журналист Виталий Глагола.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве провели в последний путь воина и активиста Павла Петриченко. В столице попрощались с защитником Украины, который мужественно защищал нашу землю и погиб от рук врага.