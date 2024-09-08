Є загиблі і масштабні руйнування: подробиці потужного вибуху в Києві, фото і відео з місця

На місці працюють рятувальники

У неділю, 8 вересня, в Голосіївському районі Києва пролунав потужний вибух. Він стався на території автотранспортного підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Києві. Там зазначили, що о 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вулиці Васильківській.

На території автотранспортного підприємства сталось часткове руйнування у двоповерховій будівлі без займання. На місці працює 31 рятувальник та 8 одиниць техніки.

Своєю чергою у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля розмірами 40 на 100 метрів була частково зруйнована.

За даними КМВА, станом на 11:10 вже виявили трьох загиблих. Проте під завалами можуть бути люди. Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці.

Нагадаємо, вересня, у мікрорайоні Бортничі Дарницького району Києва сталася масштабна пожежа. Там зайнявся сухостій.