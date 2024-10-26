В Одесі масштабна пожежа на складах: через полум'я заблокована електричка з людьми (відео)

Пожежу на складах біля "Застави-2" бачить половина Одеси

В Одесі ввечері спалахнула сильна пожежа в районі залізничної станції Застава-2. Попередньо, горять склади, пожежа, за даними з місця подій, не пов'язана із прильотами балістичних ракет, які були вдень 26 жовтня.

Про пожежу пише місцевий канал "Одесса INFO". Зазначається, що причини займання складів невідомі, але пожежа дуже сильна.

"Ще кадри сильної пожежі в районі 2 застави. Горять склади, попередньо, із прильотом це не пов'язано", – сказано у повідомленні.

Окрім пожежі на складах, зазначається, що на залізничній станції "Застава-2" в електричці заблоковані люди. Через пожежу вони не можуть покинути вагони.

"Люди виявилися заблокованими в електричці через пожежу, довкола лежать обірвані дроти під напругою, повідомляють пасажири", – сказано у повідомленні.

"Закривайте вікна, у місті моторошний сморід через пожежу. Попередньо, він не пов'язаний із прильотом", – пише одеське видання "Думська".

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 25 жовтня росіяни двома балістичними ракетами вдарили по Дніпру. Під ударом був один з міських медичних закладів та житлова забудова, загинули троє людей, серед яких дитина. Ще 19 отримали поранення.