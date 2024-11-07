На Київщині у колодязі помітили аномалію (відео)

Вражаючі кадри

У невеликому місті Київської області місцеві жителі помітили у колодязі величезну кількість риби. Люди були дуже здивовані такому "сюрпризу" і не одразу зрозуміли, як реагувати на таку "аномалію".

Очевидно, пити воду з цієї криниці вже не можна. Про це повідомляють у соцмережах.

Мешканці Фастова на Київщині виявили у колодязі величезну кількість прісноводної риби. Найімовірніше вона потрапила до замкнутого простору з найближчої річки.

Судячи з кадрів, у воді є сотні невеликих риб і через них навіть не видно води. Можна припустити, що це плітка або карасі.

Відкритим залишається питання і про те, як виловити з криниці рибу — адже якщо вона там загине, то вода в цьому та сусідніх колодязях точно на багато років уперед стане непридатною для вживання.

Нагадаємо, на Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр. Після зустрічі з невстановленою живою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у водах Дніпра під Києвом виловили хижу рибу-мутанта із зеленим м’ясом. Таке незвичайне явище іноді зустрічається у природі, але вважається дуже рідкісним. Подібну рибу не рекомендується їсти, кажуть деякі фахівці, проте багатьох не лякає "зелене" м’ясо і його також використовують для приготування юшки.