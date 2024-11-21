Без аварійних, але графіки змінились. Як у Києві вимикатимуть світло 21 листопада

У ДТЕК показали оновлені графіки

У четвер, 21 листопада, У Києві та області оновили графіки погодинних відключень світла. До 11:00 додалась ще одна черга відключень.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. За інформацією енергетиків, електрику в столиці вимикатимуть до 23:00.

"За вказівкою Укренерго до 11:00 додалась +1 черга відключень", — пише пресслужба ДТЕК.

Зазначимо, що актуальні графіки відключень у Києві та області можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням. Також інформацію можна отримати у чат-боті ДТЕК Viber і Telegram.

Графіки погодинних відключень можна знайти на сайті Yasno за посиланням.

Дізнатися, коли саме не буде світла за вашою адресою можна в застосунку "Київ Цифровий". Для цього натисніть "Більше сервісів" та знайдіть "ДТЕК Світло". Потім уведіть вашу адресу та отримуйте сповіщення про відключення.

Нагадуємо, що вранці 21 листопада під час масованої атаки у низці областей України вводили екстрені відключення світла.

В офіційному Telegram-каналі ДТЕК повідомлялося, що екстрені відключення введені у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Згодом повідомили, що аварійні графіки скасовано. Регіони повернулися до стабілізаційних відключень, зокрема Київ та область. А також було додано ще одну чергу в графік.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом покращиться за однієї умови. Експерт розповів, що відключення електроенергії для побутових споживачів наразі неминучі.