В Киеве новая волна минирований? Кто получил угрожающие письма

Проводится эвакуация учащихся

В Киеве могла произойти новая волна минирований. В том числе, и в учебных заведениях. Детей уже эвакуировали из них.

Информация об этом стала появляться в социальных сетях во вторник, 26 ноября. Отмечается, что подобные сообщения были отправлены на электронные почты.

Так, в сети пишут о якобы минировании офисов "Ясно" и "Госстата". Местные паблики пишут, что из-за угрозы в университете "КРОК", гимназии "Диалог", 295 школе, а также других образовательных учреждениях провели массовую эвакуацию.

Источники "Телеграфа" также сообщают, что в одну из школ столицы пришло подобное письмо о минировании, потому детей переместили в безопасное место.

Наше издание обратилось в полицию Киева по данному вопросу и сейчас ждет официальной информации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года в Киеве во многие компании, посольства и учебные заведения на электронную почту прислали письма о минировании этих зданий.

Помимо Киева, правоохранители и соответствующие спецслужбы ищут взрывчатки в учебных заведениях, судах и государственных учреждениях Днепра, Львова, Ровно, Житомира. О подобных случаях также сообщается в Сумах, Виннице, Запорожье, Ужгороде и других городах.