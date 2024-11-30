У Києві погіршилася якість повітря: що могло стати причиною (мапа)

Індекс якості повітря у столиці перевищив показники норми

У суботу, 30 листопада, у Києві знову погіршилася якість повітря. За даними служб моніторингу, у столиці спостерігається шкідливий рівень повітря.

Про це повідомляє SaveEcoBot. Індекс якості, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досяг позначки 112 станом на 16:00 30 листопада 2024 року. За попередніми даними, це сталося через високу вологість у столиці України — її рівень становить 97%.

Це шкідливий рівень повітря для чутливих груп населення. Він може викликати дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма, а також у людей із серцевими захворюваннями, дітей та людей похилого віку.

Наразі найшкідливіший рівень забруднення повітря спостерігається на північному сході Києва (вулиця Пуховська, де показники перевищили цифру 165 — Ред.), а також на заході та південному заході столиці (там показники перевищили позначку 150 — Ред.).

Сильне забруднення повітря зафіксували на проспекті академіка Глушкова, вулиці Січових стрільців, вулиці Якутській та вулиці Ігоря Турчина.

Мешканцям та гостям Києва рекомендується закрити вікна, пити більше води та не виходити на вулицю у разі наявності проблем зі здоров’ям.

Раніше "Телеграф" писав, що над Києвом зійшов "кривавий" місяць.