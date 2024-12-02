У Києві різко погіршилась якість повітря: де найгірша ситуація

Найгірший показник зафіксовано на вулиці Академіка Заболотного

У понеділок, 2 грудня, у Києві знову погіршилася якість повітря. Зокрема, найгірший стан повітря зараз у Деснянському та Святошинському районах — там зафіксовано шкідливий рівень забруднення.

Наближені до шкідливих показники фіксують також у Голосіївському та Подільському районах. Про це свідчать дані SaveEcoBot.

Станом на 08:00 2 грудня загальний індекс якості повітря у місті сягнув позначки 89. Найгірша ситуація спостерігається у Деснянському районі, де цей показник становить 110, та Святошинському – 101. А на вулиці Академіка Заболотного, 27, індекс якості повітря сягнув 157 — це рекордна позначка на сьогодні.

У решті районів столиці середні показники дещо кращі: у Дніпровському та Оболонському – 80-84, у Печерському – 84, у Солом'янському – 88, у Шевченківському – 81. Це вважається помірним рівнем забруднення.

Погода тільки погіршує стан повітря. Зараз у Києві дуже волого – 97%, температура всього +0,8°C, а вітру взагалі немає, тому повітря не очищується природним шляхом.

Забруднене повітря може зашкодити людям із хворобами легень та серця. Також варто бути обережними дітям і людям похилого віку.

Жителям Києва радять закрити вікна вдома, пити більше води та менше бувати на вулиці. Особливо це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві та області важко дихати. Повітря в столиці серйозно забруднене.