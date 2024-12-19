У Києві різко погіршилася якість повітря: де та яка ситуація (карта)

Рівень забрудненості є вищим за норму

У четвер, 19 грудня, у Києві зафіксовано погіршення якості повітря. У деяких районах показники злетіли до "жовтого рівня".

Про це повідомляє SaveEcoBot, перший в Україні екологічний бот для моніторингу інформації про дозвільні документи та процедури промислових та інших забруднювачів навколишнього середовища.

"Жовтий рівень" свідчить про те, що рівень забрудненості є вищим за норму. Таке повітря може вплинути на чутливих людей.

Зокрема, показники стали гіршими на Борщагівці, Дарниці, Позняках, Солом’янському районі та інших місцях.

Опубліковано карту, на якій можна робити розглянути, де якість повітря стала гіршою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Києва незабаром повернеться тепло. Однак холодною буде погода на початку січня. Так, наприклад, у середу, 8 січня температура повітря покаже -7 градусів. Синоптики розповіли, чи варто цього року жителям столиці розраховувати на снігову погоду в Україні на Різдво та Новий рік, чи все ж таки буде тепло та пройде мокрий сніг з дождем.