В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: где и какая ситуация (карта)

Уровень загрязненности является выше нормы

В четверг, 19 декабря, в Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха. В некоторых районах показатели взлетели до "желтого уровня".

Об этом сообщает SaveEcoBot, первый в Украине экологический бот для мониторинга информации о разрешительных документах и ​​процедурах промышленных и других загрязнителей окружающей среды.

"Желтый уровень" свидетельствует о том, что уровень загрязненности является выше нормы. Такой воздух может повлиять на чувствительных людей.

В частности, показатели стали хуже на Борщаговке, Дарнице, Позняках, в Соломеменском районе и других местах.

Опубликована карта, на которой можно делать рассмотреть, где качество воздуха стало хуже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киев вскоре вернется тепло. Однако холодной будет погода в начале января. Так, например, в среду, 8 января температура воздуха покажет -7 градусов.и синоптики рассказали, стоит ли в этом году жителям столицы рассчитывать на снежную погоду в Украине на Рождество и Новый год, или же мокрый снег с должен.