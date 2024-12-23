Дороги совсем не видно: Киев накрыл густой туман

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта

В понедельник, 23 декабря, в первую половину дня в Киеве прогнозируют туман. В регионе объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В первой половине дня 23 декабря туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый. Киевлян предупреждают, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Стоит отметить, что в Украине хоть и наступила зима, однако погода по-прежнему напоминает осень. В понедельник, 23 декабря, в большинстве регионов Украины будет плюсовая температура. По словам синоптика Игоря Кибальчича, на Левобережье пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. В западных, а также местах северных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. В центре и юго-западе страны преимущественно без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять в северных и западных областях -4…+1, на остальной территории 0…+5; днем воздух прогреется до +1…+7, в южной части и в Крыму +6…+11 градусов тепла.

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