У Києві військовий у запасі пішов на злочин: йому не хотіли віддавати борги

Чоловік щиро розкаявся у скоєному

Столичний суд виніс вирок учаснику бойових дій, який проник у будинок до знайомого та скоїв крадіжку. Чоловік у такий дивний спосіб вирішив повернути борг.

Злочин був скоєний ще у 2022 році, але вирок військовий у запасі почув лише днями. Суд врахував всі обставини і вирішив дати чоловікові шанс на виправлення — йому присудили 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном в 1 рік. Про це свідчать дані з Єдиного реєстру судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2022 року киянин прийшов додому до свого знайомого з метою повернення коштів, які йому заборгував останній. Надалі він переконався, що вдома нікого немає і вирішив самостійно "повернути" борг.

Чоловік проник через вікно до житлового приміщення і викрав звідти портфель із ноутбуком Toshiba, ноутбук Vaoi, мобільний телефон, вайфай роутер, ніж ручної роботи, електричний чайник Tefal та два велосипеди. Потім він втік з місця скоєння злочину. Своїми діями чоловік завдав потерпілій стороні матеріальних збитків на суму 9117 гривень.

Уже наступного дня до чоловіка прийшли поліцейські, які виявили все вкрадене вдома у його знайомого. Він зізнався у скоєному і заявив, що не збирався продавати речі. Зловмисник нібито чекав, що його боржник прийде сам і віддасть гроші, а він поверне йому майно.

Фігуранту справи інкримінували крадіжку з проникненням до житла. Суд врахував усі обставини справи, а також той факт, що чоловік щиро розкаюється у скоєному та є учасником бойових дій. Наразі він проходить обстеження для призначення групи інвалідності, внаслідок поранення, отриманого під час виконання бойових завдань.

Зрештою столичний суд призначив чоловікові покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва ухвалив вирок киянину, який вкрав генератор із кіоску "Шаурма". Обвинувачений визнав свою провину та заявив, що про скоєне шкодує. За словами чоловіка, на крадіжку він пішов через тяжке матеріальне становище.

Суд врахував його каяття як пом’якшувальну обставину. Водночас, обставини, що обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлено. Однак потерпіла наполягала на суворішому покаранні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд Києва ухвалив вирок стосовно двох киянок, які у серпні 2024 року організували серію крадіжок у магазині "Епіцентр". За даними слідства, вони діяли за попередньою змовою, скоївши щонайменше шість крадіжок із торгового залу магазину.