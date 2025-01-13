"Може зробимо про всяк випадок коктейлі?": в Києві помітили російських військових, що відбувається (відео)

Загрози вони не несуть

У Києві на Дарниці у понеділок, 13 січня, помітили російських солдатів. Проте, не щастя, це актори.

Кадри з російськими військовими на Дарниці публікує Telegram-канал "Труха Київ". Зараз там знімають якийсь військовий фільм.

"Проте попередити народ не завадило б", — йдеться у підписі до відео.

На відео — вантажівка та двоє чоловіків, перевдягнені у російських вояків, з білими пов'язками на одязі. Поруч видно російський прапор.

"Може зробимо про всяк випадок коктейлі?", "Так, варто було б попередити. Бо хтось купу накладе, а хтось закидає коктейлями молотова не розбираючись", — пишуть в мережі, маючи на увазі "коктейлі Молотова", якими зустрічали російських окупантів в українських городах та селах на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" спілкувався з відомою продюсеркою Film.ua Іриною Костюк, яка розповіла, що ніхто з українських акторів не хоче грати росіян. Зокрема така проблема постала під час роботи над фільмом "Конотопська відьма", який заснований на реальних подіях. Творці зіткнулись із великою проблемою: ніхто з акторів не хотів грати росіян. Бурятів на відповідну роль взагалі неможливо було знайти.

Як повідомляв "Телеграф", 13 січня, у Києві обмежили рух естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро". Причиною є ремонт дорожнього покриття. Обмеження діятимуть до 17 березня 2025 року.