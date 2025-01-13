Пʼяний водій епічно влетів в МАФ у Києві. Чи є постраждалі, деталі від поліції (фото)

Водій відмовився від госпіталізації

У понеділок, 13 січня, у Києві на Русанівці пʼяний водій влетів у МАФ. Постраждалих внаслідок ДТП немає.

Про це "Телеграфу" розповіла речниця поліції у Дніпровському районі Києва Анна Курило. За її словами, по приїзду швидкої допомоги водій відмовився від госпіталізації.

На місці події працює патрульна поліція, складено протоколи на водія автівки. Внаслідок ДТП, постраждалих на щастя немає.

Місцеві телеграм-канали показали фото, де водій влетів в МАФ. На опублікованих кадрах помітно, що автівка на першому фото перебуває в самому МАФі.

Протоколи складено за ст. 125 (Стаття 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інші порушення правил дорожнього руху). А також за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Санкція статті може передбачати штраф від 17 000 гривень з позбавленням прав на строк від 1 року, пишуть юристи.

Зверніть увагу! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше "Телеграф" писав, що вантажівка у Києві злетіла з мосту, протаранивши паркан.