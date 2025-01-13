"Может сделаем на всякий случай коктейли?": в Киеве заметили российских военных, что происходит (видео)

Угрозы они не несут

В Киеве на Дарнице в понедельник, 13 января, заметили русских солдат. Однако, к счастью, это актеры.

Кадры с российскими военными на Дарнице публикует Telegram-канал "Труха Киев". Сейчас там снимают какой-то военный фильм.

"Однако предупредить народ не мешало бы", — говорится в подписи к видео.

На видео — грузовик и двое мужчин, переодетых в российских военных, с белыми повязками на одежде. Рядом виден российский флаг.

"Может сделаем на всякий случай коктейли?", "Да, стоило бы предупредить. Ибо кто-то кучу наложит, а кто-то забрасывает коктейлями Молотова не разбираясь", — пишут в сети, имея в виду "коктейли Молотова", которыми встречали российских оккупантов в украинских огородах и селах в начале полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" общался с известной продюсером Film.ua Ириной Костюк, которая рассказала, что никто из украинских актеров не хочет играть россиян. В частности, такая проблема возникла во время работы над фильмом "Конотопская ведьма", который основан на реальных событиях. Создатели столкнулись с большой проблемой: никто из актеров не хотел играть россиян. Бурят на соответствующую роль вообще было невозможно найти.

Как сообщал "Телеграф", 13 января, в Киеве ограничили движение эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр". Причиной является ремонт дорожного покрытия. Ограничения будут действовать до 17 марта 2025 года.