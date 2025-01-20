Треш-квартира. У Києві здають кімнату в килимах для жінки ВПО і просять справжні копійки

Кімната в будинку з автономним опаленням, городом та всіма зручностями

Тоді як у Львові за житло в доволі сумному стані просять 8 тисяч гривень, подекуди з'являються оголошення про оренду за самі копійки. Так, у Києві є "цікава" пропозиція від родини, яка готова надати житло для жінки ВПО з дитиною.

На одному з сайтів безплатних оголошень Господарі пропонують окрему кімнату в "затишному" дерев'яному будинку, розташованому в тихому районі, віддаленому від галасливих трас та міської метушні. Будинок, як зазначено в оголошенні, хоч і не є новобудовою, має всі необхідні комунікації для комфортного проживання: свердловину, газову плиту, генератор та автономне пічне опалення. Власники наголошують, що не економлять на опаленні, забезпечуючи постійне тепло в оселі. За оренду просять 1500 грн.

Додатковою перевагою називають наявність присадибної ділянки з погребом, насадженнями малини та суниці. Майбутні мешканці матимуть можливість вирощувати зелень та інші культури на невеликій ділянці землі.

Щоправда, на фото кімната виглядає максимально дивно. Усі поверхні там вкриті килимами.

Особливістю пропозиції є можливість проживання на безоплатній основі з додатковим забезпеченням харчуванням в обмін на допомогу у догляді за дворічною дитиною. Господарі також готові забезпечити необхідними речами, включаючи підгузки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що біля Ради здають квартиру за ненормальні гроші. Лакшері апартаменти розташовані на 5 поверсі елітного ЖК.