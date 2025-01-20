Треш-квартира. В Киеве сдают комнату в коврах для женщины ВПЛ и просят настоящие копейки

Комната в доме с автономным отоплением, огородом и всеми удобствами

Тогда как во Львове за жилье в довольно печальном состоянии просят 8 тысяч гривен, иногда появляются объявления об аренде за сущие копейки. Так, в Киеве есть "интересное" предложение от семьи, которая готова предоставить жилье для женщины ВПЛ с ребенком.

На одном из сайтов бесплатных объявлений Хозяева предлагают отдельную комнату в "уютном" деревянном доме, расположенном в тихом районе, удаленном от шумных трасс и городской суеты. Дом, как отмечено в объявлении, хоть и не новостройка, имеет все необходимые коммуникации для комфортного проживания: скважину, газовую плиту, генератор и автономное печное отопление. Владельцы отмечают, что не экономят на отоплении, обеспечивая постоянное тепло в доме. За аренду просят 1500 грн.

Дополнительным преимуществом называют наличие приусадебного участка с погребом, насаждениями малины и земляники. Будущие жители смогут выращивать зелень и другие культуры на небольшом участке земли.

Правда, на фото комната выглядит очень странно. Все поверхности там покрыты коврами.

Особенностью предложения является возможность проживания на безвозмездной основе с дополнительным обеспечением питанием в обмен на помощь по уходу за двухлетним ребенком. Хозяева также готовы снабдить необходимыми вещами, включая подгузники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что возле Рады сдают квартиру за ненормальные деньги. Апартаменты лакшеры расположены на 5 этаже элитного ЖК.