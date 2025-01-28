"Зовсім зажерлись?" У Буковелі спалахнув скандал через Донецьку прописку (відео)

У коментарях думка користувачів розділилась

У Буковелі знову спалахнув скандал, але цього разу на ґрунті походження людей, що відпочивають. Адже в одно з прокатів лиж чоловіку відмовили надати послуги через паспорт з Донецької області.

Про це розповів користувач у Tik Tok, опублікувавши відео. Цей ролик набрав майже пів мільйона переглядів, хоча чоловік має лише 700 підписників.

На відео чоловік стверджує, що у прокаті Dzvin-Ski, йому та друзям відмовили у наданні послуг. Як зазначив працівник: "Людей з Донецьким чи Луганським походженням не обслуговуємо".

Користувача обурив цей факт, адже працівник навіть нібито натякнув, що "через Схід України і почалась війна".

У коментарях під відео люди розділись, хтось підтримав чоловіка, а хтось — ні. Ба більше, серед майже 2 тисяч коментарів приблизно 1/3 це звинувачення чоловіка у тому, що він не на фронті. У когось навіть виникли претензії до української користувача. Проте більшість людей підтримали чоловіка, наголосивши, що про таке чують не вперше.

У коментарях навіть знайшовся "власник" прокату, який написав, що сам вже два роки на фронті, і "не треба розводити розбрат там, де його немає". Водночас позицію закладу так і не пояснив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові стався скандал в одній зі шкіл.