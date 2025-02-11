Час ремонтувати дороги? У Києві обмежать рух однією з вулиць

Вже є схема об'їзду

З середи, 12 лютого, в Києві буде обмежено рух транспорту на вул. Новокостянтинівській. Причина — плановий ремонт шляхопроводу.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА). Зазначається, що роботи проводитимуться поетапно, аби зберегти можливість руху на окремих відрізках.

"У Києві з 12 лютого обмежать рух транспорту на вул. Новокостянтинівській, на ділянці від вул. Корабельної до вул. Вікентія Хвойки", — пишуть у КМДА.

Адміністрація столиці наголошує, що об'їзд вищевказаної ділянки відбуватиметься по вул. Вікентія Хвойки, Королівській та Миколи Кравченка. Капітальний ремонт планують провести по всій вулиці, але поступово.

Зазначається, що цей шляхопровід було введено в експлуатацію ще в 1969 році і відтоді жодного разу капітально не ремонтувався.

"Роботи проводитимуться поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця 2025 року", — додали у КМДА.

Нагадаємо, у Києві державна установа хоче купити 3 позашляховики за бюджетні гроші. Тендер оголошено на понад 5 млн грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки грошей втрачають жителі Києва через підвищення тарифів на проїзд.