Без опыта и с отличной зарплатой: в Киеве предлагают непыльную работу для студентов

Предусмотрена возможность для развития и карьерного роста

Даже несмотря на сложную ситуацию в стране, на рынке труда появляется все больше интересных и заманчивых вакансий для студентов. Благодаря этому все желающие могут приобрести полезные навыки и заработать неплохие деньги.

К примеру, в Киеве появилась вакансия на должность бариста в "Клуб любителей кофе". Зарплату при этом предлагают в пределах 18-22 тысяч гривен.

Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Работодатель обещает комфортный график, возможности для развития и прозрачную систему оплаты.

"Открыта вакансия бариста в "Клуб Любителей Кофе". Если ты интересуешься кофейной культурой, любишь общение и хочешь работать в дружной команде — мы ищем именно тебя!", — говорится в объявлении.

Потенциальным сотрудникам готовы предложить гибкую и прозрачную систему оплаты, то есть зарплата зависит от результатов работы и предполагает % от кассы. Это примерно 900 — 1000 гривен в смену.

Кроме этого предусмотрен комфортный график работы, безлимитный кофе и возможности для развития — обучение, тренинги и мастер-классы, которые помогут вам стать настоящим профессионалом.

В обязанности бариста будет входить:

Активное общение с гостями во френдли-формате

Соблюдение стандартов качества и чистоты в кофейне

Ответственность, желание работать на результат и развиваться

Желание учиться и влюблять гостей в кофе.

"В приоритете кандидаты, которые закончили обучение или учатся заочно. Опыт работы — большой плюс, но не обязателен — мы всему научим!", — говорится в вакансии.

Напомним, в Киеве предлагают простую и легкую работу для пенсионеров. Отмечается, что работодатель готов взять студента, человека с инвалидностью или пенсионера и официально его оформить. Между тем, не всем подойдет предлагаемый график. Работать придется с 08:00 до 18:00 шесть дней в неделю, поскольку выходным днем является только воскресенье.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине мебельная фабрика приглашает водителя-экспедитора для доставки продукции по стране. Предприятие готово взять на работу не только опытных водителей, но и студентов, пенсионеров и лиц с инвалидностью.