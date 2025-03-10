"Руйнівний ураган" насувається на Україну? В Укргідрометцентрі зробили заяву

Синоптики закликали довіряти лише офіційним повідомленням

Ураган в Україні, який прогнозував метеосайт Ventusky на середу, 12 березня, не очікується. Ці прогнози спростували в Українському гідрометцентрі.

На Facebook-сторінці Укргідрометцентру наголосили, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів. Там нагадали, що офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр.

"Вся актуальна інформація щодо прогнозів та попереджень доступна на офіційних ресурсах УкрГМЦ", — нагадали синоптики.

Варто зазначити, що Укргідрометцентр прогнозує пориви вітру 15-20 м/с у другій половині дня 10 березня та 11-12 березня в Карпатах. На високогір'ї вони досягнуть 25 м/с. Крім того, вдень 11 березня та впродовж доби 12 березня на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що з 11 по 14 березня прогнозується активне перенесення повітряних мас із південного заходу Європи. Наслідком цього стануть дощі, переважно на Правобережжі України. 14 березня у зв'язку з проходженням південного циклону по всій країні очікується посилення вітру до 17 – 22 м/с.