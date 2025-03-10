Рус

"Руйнівний ураган" насувається на Україну? В Укргідрометцентрі зробили заяву

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вітер буде, але значно слабший
Вітер буде, але значно слабший. Фото Freepik

Синоптики закликали довіряти лише офіційним повідомленням

Ураган в Україні, який прогнозував метеосайт Ventusky на середу, 12 березня, не очікується. Ці прогнози спростували в Українському гідрометцентрі.

На Facebook-сторінці Укргідрометцентру наголосили, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів. Там нагадали, що офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр.

"Вся актуальна інформація щодо прогнозів та попереджень доступна на офіційних ресурсах УкрГМЦ", — нагадали синоптики.

Варто зазначити, що Укргідрометцентр прогнозує пориви вітру 15-20 м/с у другій половині дня 10 березня та 11-12 березня в Карпатах. На високогір'ї вони досягнуть 25 м/с. Крім того, вдень 11 березня та впродовж доби 12 березня на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що з 11 по 14 березня прогнозується активне перенесення повітряних мас із південного заходу Європи. Наслідком цього стануть дощі, переважно на Правобережжі України. 14 березня у зв'язку з проходженням південного циклону по всій країні очікується посилення вітру до 17 – 22 м/с.

Теги:
#Ураган #Погода #Укргідрометцентр #Прогноз