Військовий втратив дружину і звинувачує лікарів: "Не міг припустити, що її вб’є українська медицина"

Чоловік з фронту намагався допомогти дружині

Кілька днів тому у Києві від серцевої недостатності померла молода жінка, напередодні вона викликала швидку й навіть потрапляла до приймального відділення держлікарні. Та у госпіталізації мешканці столиці відмовили, а до приватної клініки вона потрапити не встигла. Чоловік померлої, що наразі боронить країну на фронті, вважає, що дружина передчасно пішла з життя через недбалість медиків та відмову у наданні допомоги.

"Телеграф" дізнався подробиці трагедії та з'ясовував, чому стан жінки був проігнорований людьми у білих халатах й чи можна було запобігти трагедії.

Картина не дуже типова для 28 років

Катерина та Олексій Іванчуки – родом з Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині, але вже давно мешкають в Києві. Дружина працювала віддалено у польській компанії лідгенератором (спеціаліст із залучення потенційних клієнтів для бізнесу – Авт.), а чоловік в IT-сфері, а з серпня 2024 року долучився до війська, де став інженером БПЛА. Подружжя весь час було на зв'язку, наскільки це було можливим, адже Олексій перебував на одному з "гарячих" напрямків – Покровському. За словами чоловіка, Катерина мала певні проблеми зі здоров’ям, але успішно їх долала.

- Вона завжди казала жартома, що серце – це єдиний її здоровий орган, – згадує Олексій в розмові з "Телеграфом". – Загалом почувалась вона до недавніх пір добре, в тому числі й психологічно. Хоча через особисті причини ще до війни в дружини виникла депресія, вона відвідувала психотерапевта, лікувалась та змогла її побороти. Перші скарги, що їй стало складніше дихати, сильне серцебиття, я почув від дружини приблизно три тижні тому. Вона списувала це на малорухливий спосіб життя та невеличку зайву вагу. Я попросив Катю поспостерігати за своїм станом і за першої нагоди звернутися до лікаря.

Олексій переживав за Катерину, залишаючи її саму у Києві, який регулярно обстрілює ворог

Олексій додає, що тепер вже він розуміє, що дружина намагалась його не хвилювати й говорила про самопочуття в загальних рисах. А своїй подрузі (вона фармацевт й живе за кордоном) розповідала більше подробиць й навіть просила поради, чим можна зняти напади тахікардії в домашніх умовах, поки не настала дата запланованого візиту до клініки. Наприклад, 3 березня Катерина зазначала, що їй "з кожним днем все важче стає ходити, навіть 5 метрів пройти". При цьому вона жалілась, що відчуває задишку, біль у грудях і як "серце вилітає" навіть при мінімальній фізичній активності: "Якщо взагалі нічого не робити й глибоко дихати, то 90-100 [ударів на хвилину]. А як тільки я встаю і будь-що починаю робити, встаю там попити води, в мене одразу 140-150. Це взагалі не здорово".

Наступного дня – 4 березня – Катерина відвідала приватну клініку Viva у Подільському районі, де зробила електрокардіографію й УЗД-серця (ехокардіографію).

- Коли дружині видавали висновок, то сказали, що патології не побачили, але картина не дуже типова як для 28-річного віку, – говорить Олексій. – Тож їй порадили пройти інші дослідження на кшталт КТ, щоб виключити тромбоемболію легеневої артерії, та потрапити до тямущого кардіолога. Але щоб не дійшло до критичного стану, сказали повернутися додому й викликати швидку. Дружина ще засумнівалась, що на виклик приїдуть, бо вона ж не вмирає. А їй сказали, що не мають відмовити, бо ситуація серйозна.

Поставилися до скарг несерйозно

Олексій зазначає, що Катерина дослухалась до порад лікарів, та подзвонила того ж дня на "103". Бригада приїхала на виклик орієнтовно за пів години.

- Хронологію подій я складав за голосовими, що дружина надсилала подрузі, – зазначає чоловік. – В них вона розповідає, що сказала медикам швидкої, як "просто чудом доповзла" після діагностики в клініці. Їй на це: "То ви ж в лікарні були, навіщо нас викликали?" – "Розумієте, я не можу дихати, я не можу ходити, я не можу взагалі ніяк функціонувати", – пояснювала вона свій стан. Але ці "жіночки" намагались це знецінити, одна заявила, що теж має тахікардію після того, як піднялась на виклик на п'ятий поверх. Дружина почала плакати, панікувати, тоді вже вони почали давати задню, змінили тон, подивились на аналізи, "дали якийсь барбовал чи щось таке", а потім порадились і вирішили таки відвезти Катерину до лікарні.

За словами чоловіка, це була Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва. Туди його дружина потрапила приблизно о 21 годині, але у госпіталізації їй відмовили, й взагалі поставились, на думку Олексій, вкрай неадекватно.

В лікарні, куди Катерину доставила швидка, не побачили причин для госпіталізації

- Як розповідала дружина, терапевтка її оглянула, послухала й запитала, які ліки вона приймає, – говорить Олексій. – Коли почула, що це антидепресанти, то почала кричати, що вона б цих психотерапевтів повбивала, бо вони калічать людей. Катерина пояснювала, що препарати їй виписали через певні життєві обставини, вони їх приймала кілька років під контролем лікаря, відвідувала інших спеціалістів, зокрема, ендокринолога, й вони казали, що все гаразд. Лікарка наполягала, що дружина має здати аналізи та йти до сімейного лікаря, а Катя пояснювала, що її лікар звільнився, й наразі вона не в тому стані, щоб шукати з ким укладати декларацію. Та це нікого не цікавило, ще ця терапевтка казала, що вся проблема дружини в тому, що в неї немає подружок, та через переживання, що чоловік на війні. От треба його дочекатися, народити дитину, й все буде добре. Тобто поставилася до скарг Каті абсолютно несерйозно, загалом у її висловлюваннях був сексизм тощо, стан дружини врешті списали на приймання антидепресантів, сказали викликати таксі та їхати додому.

Все зробили. Лежіть, відпочивайте

6 березня у Катерини був призначений візит до приватного кардіолога, але зранку того дня вона відчула різке погіршення здоров’я. Жінка навіть не змогла дійти до ванної кімнати й впала.

- Дружина зателефонувала мені, сказала, що їй зле, я набрав "103", але оскільки був в Донецькій області, мене з’єднали з місцевою підстанцією. Там мені дали мобільний номер швидкої Київської області, перемикали кілька разів, згодом таки прийняли виклик, – говорить Олексій. – Минуло 20 хвилин, але карети не було, тож я почав набирати ще раз, пояснювати, що у людини погано з серцем, проблеми з диханням. Мене знову таки перемикали, перемикали, один оператор навіть кинув слухавку, але за 10 хвилин бригада була вже вдома.

Що далі відбувалось, знаю з голосових, записаних дружиною подрузі: "Все, що вони зробили, прийшли, підняли, бо я валялась в коридорі, поклали на диван, поміряли тиск, сказали, що він супер, зробили знову ЕКГ – там було все, як раніше, значить госпіталізувати не треба. Дали анаприлін, накапали корвалол і сказали: "Ну все, ми все зробили. Лежіть, відпочивайте". Знов таки стан медики швидкої списали на препарати від депресії та синдром скасування, бо дружина приймала тільки частину з призначень. Після того, як швидка поїхала, я говорив з нею по ватсапу (орієнтовно була 16 година) і ми вирішили викликати кардіолога додому, бо вона не могла дійти до клініки, – зазначає Олексій.

З таким переліком симптомів Катерина хотіла звернутися до кардіолога

Чоловік додає, що того ж дня після візиту швидкої вона списувалась з подругою й зазначала, що стала почуватися ще гірше, ніж раніше. "Чесно кажучи, я коли встаю, я не знаю навіть, я траєкторію не бачу. От в чому проблема. Знаєш, це як коли ноги підкошуються і просто тебе доносять до якоїсь точки", — так вона описувала свій стан.

Згодом Катерина перестала відповідати на дзвінки. Стурбований цим, Олексій попросив навідатися до дружини товариша, який служить в Києві, він це міг зробити тільки зранку 7 березня. На той момент жінка була вже мертвою.

Від головлікаря до МОЗ – де шукати правди

Як показала судово-медична експертиза причиною смерті 28-річної жінки стала гостра серцева недостатність та ішемічна хвороба серця. Попередньо подія отримала кваліфікацію за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "раптова смерть".

- Це загальна стаття, яку застосовують у випадках смерті вдома, але я планую звертатися із заявою, щоб кримінальна справа була відкрита за іншими статтями, – говорить Олексій. – Адже дії лікарів це безвідповідальність і недбале ставлення до людського життя, а за це передбачена відповідальність (в Кримінальному кодексі є ст. 139 та 140, в першій йдеться про ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, в другій – невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставленням – Авт.). Коли я розповідав поліцейським, прокурорам, знайомим про те, що передувало смерті дружини, то вони погоджувались, що мали місце кричущі порушення. Знаєте, коли я мобілізувався, мені було страшно лишати Катерину саму у Києві, бо там може прилетіти умовний шахед й все… Тобто я міг припустити, що її можуть вбити росіяни, але аж ніяк, що це зробить українська медицина.

Причиною смерті молодої жінки вказані гостра серцева недостатнічть та ішемічна хвороба серця

Громадські організації, які представляють права пацієнтів, наразі зазначають, що крім звернення до правоохоронних органів у ситуації, коли може йтися про неправомірні рішення чи дії медичних працівників, варто звертатися до головних лікарів відповідних закладів. У цьому випадку це КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини та катастроф міста Києва" та КНП "Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва". Звернувся з відповідними запитами до них і "Телеграф", але з питаннями про загальні принципи надання допомоги та підстави для відмови у госпіталізації. Адже інформацію щодо конкретного пацієнта може надаватися виключно близьким родичам або на вимогу поліції.

На цьому наголосила в телефонній розмові з журналістом видання медичний директор лікарні №15 Катерина Василькова. Вона також повідомила, що при надходженні хворих лікарі закладу ретельно оглядають їх та перевіряють поточний стан, на підставі чого й ухвалюється рішення щодо госпіталізації. Відмовити в ній можуть, якщо для цього немає показань, при цьому людині можуть призначити певні ліки для покращення стану та порекомендувати звернутися планово до спеціаліста певного профілю.

До речі, якщо відповідь на звернення до керівництва медзакладів не задовольнить рідних пацієнтки, що передчасно пішла з життя, є можливість звернення до Департаменту охорони здоров’я КМДА, Нацслужби здоров’я України та МОЗ. Тим часом й правоохоронці мають розібратися, чи все можливе зробили медики, щоб запобігти смерті молодої жінки.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці минулого року Львівська обласна клінічна лікарня запровадила нову платну послугу — транспортування бригадою швидкої медичної допомоги до лікарні.