Хвиля вибухів: в Ізраїлі підірвали три автобуси та знайшли міни в інших (фото, відео)

Через інцидент було оглянуто усі пасажирські автобуси в районі Тель-Авіва, а також перевірено пасажирське залізничне сполучення

В Ізраїлі ввечері 20 лютого сталася серія терактів у передмісті Тель-Авіва, Бат-Ямі. Відразу три порожніх пасажирських автобуси вибухнули на автомобільних стоянках, дивом вдалося обійтися без постраждалих.

Про це повідомляє видання The Times of Israel. Зазначається, що вибухи, скоріше за все, є спробою комбінованого теракту, оскільки правоохоронні органи під час обшуків виявили два вибухові пристрої в інших автобусах.

Через інцидент було оглянуто усі пасажирські автобуси в районі Тель-Авіва, а також перевірено пасажирське залізничне сполучення – була підозра, що вибухівку могли залишити в одному з вагонів потягу. Вдалося обійтися без постраждалих, оскільки автобуси прибули на стоянку буквально за кілька хвилин до того, як почалися вибухи.

"Всі п'ять вибухових пристроїв, які здетонували або були знешкоджені сьогодні ввечері, були оснащені таймерами, і всі вибухи повинні були відбутися одночасно завтра вранці, повідомляють кілька ЗМІ з посиланням на неназване джерело в органах безпеки. У кожному з пристроїв містилося по 5 кілограмів вибухівки, йдеться у повідомленнях", – пише газета.

Зокрема, один з двох пристроїв містив повідомлення "Помста з Тулькарема". Це місто на Західному березі річки Йордан; в цьому районі нещодавно Армія оборони Ізраїля провела масштабну антитерористичну операцію. Тому поліція вважає, що підриви автобусів – цілеспрямований теракт.

"На цей час пошукова операція триває, наші сили все ще прочісують територію. Нам може пощастити, якщо терористи дійсно встановили ці таймери на неправильну годину. Але ще занадто рано робити висновки", – сказав виданню речник поліції Ар'є Дорон.

Тим часом у неділю, 19 січня, у Секторі Гази почав діяти режим припинення вогню між радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС та Армією Ізраїлю (ЦАХАЛ). Як раніше повідомляв "Телеграф", в рамках угоди, ізраїльські війська будуть розташовані по периметру Сектору Гази, але покинуть густонаселені райони, крім п’яти районів, де залишиться військовий контингент. Тим самим війська просунуться углиб анклаву десь на 400 метрів.