Знищують історію: у Києві почали розбирати садибу XIX століття поруч із печерами часів Київської Русі (фото)

Попри внесення об’єкта до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва, Мінкульт досі не включив його до державного реєстру

Два роки тому на Вознесенівському узвозі зробили відкриття, можливо найбільше за останні десятиліття в Києві. На території майже зруйнованої садиби знайшли унікальні печери. Наразі їм загрожує знищення.

Про це написав пам'яткоохоронець Дмитро Перов. Він розповів, що хоч печерний комплекс на Вознесенському узвозі вже внесений до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва, це не зупинило забудовників. У самому центрі столиці почали розбирати садибу 1898 року, що розташована над стародавніми підземеллями, які, за словами археологів, могли слугувати укриттям ще у XII столітті.

Цеглини з історією

Ще у 2022 році київська влада передала земельну ділянку на Вознесенському узвозі, 25–27 ТОВ "Кепітал Ріел Естейт". За словами Перова, забудовник отримав контроль над історичним об’єктом, використавши фіктивну "будівлю" площею 108 м². Насправді ж — це трансформаторна будка, розташована вище по схилу. Тоді процес зупинили, але наразі — він знову активізувався.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій України так і не включило печери часів Київської Руси до Держреєстру памʼяток, а будівельники вже почали розбирати залишки історичної садиби — готуючи ділянку до забудови", — пише Перов.

Від садиби на Вознесенському узвозі залишилась стіна

Залишки садиби на Вознесенському узвозі, 25

Що відомо про печери

Восени 2022 Дмитро Перов вирішив перевірити давню сімейну легенду: в садибі його бабусі, що колись стояла на цьому місці, був підземний хід. Знахідка виявилась сенсаційною: у дворі — цілий комплекс печер із наскельним живописом та символами захисту, які могли з’явитися ще у добу Київської Русі.

На стінах печер - малюнки, яким сотні років

Печерний комплекс

Науковець Тимур Бобровський, що досліджує київські підземелля понад двадцять років, назвав цю печеру "найцікавішим відкриттям за останні десятиліття". Печери зберегли оригінальні елементи: ніші, стіни, древні насипи. Окремі знахідки — фрагменти кераміки XI–XII століть.

Комплекс з’єднує Вознесенський узвіз із долиною річки Глибочиці, орієнтовно має понад 40 метрів розгалужених ходів. У березні 2023 року Департамент охорони культурної спадщини Києва включив печери до Переліку об’єктів культурної спадщини. "Телеграф" звернувся за коментарем до Департаменту.

Раніше "Телеграф" розповідав про земельні "туалетні" схеми, коли на земельній ділянці реєстрували невелику будівлю, частіше за все туалет, а потім зводили бізнес-центри чи багатоповерхівки. Перов каже, схожа схема використана і у цьому випадку. Ситуація із забудовою в Києві загалом не проста — чого варті тільки спроби будівництва на Трухановому острові.