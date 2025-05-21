Уничтожают историю: в Киеве начали разбирать усадьбу XIX века рядом с пещерами времен Киевской Руси (фото)
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Несмотря на внесение объекта в Перечень объектов культурного наследия Киева, Минкульт до сих пор не включил его в государственный реестр
Два года назад на Вознесеновском спуске сделали открытие, возможно, крупнейшее за последние десятилетия в Киеве. На территории почти разрушенной усадьбы обнаружили уникальные пещеры. Пока им грозит уничтожение.
Об этом написал памятник охранника Дмитрий Перов. Он рассказал, что хотя пещерный комплекс на Вознесенском спуске уже внесен в Перечень объектов культурного наследия Киева, это не остановило застройщиков. В самом центре столицы начали разбирать усадьбу 1898 года, расположенную над древними подземельями, которые, по словам археологов, могли служить укрытием еще в XII веке.
Еще в 2022 году киевские власти передали земельный участок на Вознесенском спуске, 25-27 ООО "Кепитал Риэл Эстейт". По словам Перова, застройщик получил контроль над историческим объектом, использовав фиктивное "здание" площадью 108 м². На самом же деле это трансформаторная будка, расположенная выше по склону. Тогда процесс остановили, но сейчас он снова активизировался.
"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины так и не включило пещеры времен Киевской Руси в Госреестр памятников, а строители уже начали разбирать остатки исторической усадьбы — готовя участок к застройке", — пишет Перов.
Что известно о пещерах
Осенью 2022 года Дмитрий Перов решил проверить давнюю семейную легенду: в усадьбе его бабушки, когда-то стоявшей на этом месте, был подземный ход. Находка оказалась сенсационной: во дворе — целый комплекс пещер с наскальной живописью и символами защиты, которые могли появиться еще во времена Киевской Руси.
Ученый Тимур Бобровский, исследующий киевские подземелья более двадцати лет, назвал эту пещеру самым интересным открытием за последние десятилетия. Пещеры сохранили оригинальные элементы: ниши, стены, древние насыпи. Отдельные находки – фрагменты керамики XI–XII веков.
Комплекс соединяет Вознесенский спуск с долиной реки Глубочицы, ориентировочно тут более 40 метров разветвленных ходов. В марте 2023 года Департамент охраны культурного наследия Киева включил пещеры в Перечень объектов культурного наследия. "Телеграф" обратился за комментарием в Департамент.
Ранее "Телеграф" рассказывал о земельных "туалетных" схемах, когда на земельном участке регистрировали небольшое здание, чаще всего туалет, а затем возводили бизнес-центры или многоэтажки. Перов говорит, схожая схема использована и в этом случае. Ситуация с застройкой в Киеве в общем-то не простая — чего стоят только попытки строительства на Трухановом острове.