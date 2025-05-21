Уничтожают историю: в Киеве начали разбирать усадьбу XIX века рядом с пещерами времен Киевской Руси (фото)

Несмотря на внесение объекта в Перечень объектов культурного наследия Киева, Минкульт до сих пор не включил его в государственный реестр

Два года назад на Вознесеновском спуске сделали открытие, возможно, крупнейшее за последние десятилетия в Киеве. На территории почти разрушенной усадьбы обнаружили уникальные пещеры. Пока им грозит уничтожение.

Об этом написал памятник охранника Дмитрий Перов. Он рассказал, что хотя пещерный комплекс на Вознесенском спуске уже внесен в Перечень объектов культурного наследия Киева, это не остановило застройщиков. В самом центре столицы начали разбирать усадьбу 1898 года, расположенную над древними подземельями, которые, по словам археологов, могли служить укрытием еще в XII веке.

Кирпичи с историей

Еще в 2022 году киевские власти передали земельный участок на Вознесенском спуске, 25-27 ООО "Кепитал Риэл Эстейт". По словам Перова, застройщик получил контроль над историческим объектом, использовав фиктивное "здание" площадью 108 м². На самом же деле это трансформаторная будка, расположенная выше по склону. Тогда процесс остановили, но сейчас он снова активизировался.

"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины так и не включило пещеры времен Киевской Руси в Госреестр памятников, а строители уже начали разбирать остатки исторической усадьбы — готовя участок к застройке", — пишет Перов.

От усадьбы на Вознесенском спуске осталась стена

Остатки усадьбы на Вознесенском спуске, 25

Что известно о пещерах

Осенью 2022 года Дмитрий Перов решил проверить давнюю семейную легенду: в усадьбе его бабушки, когда-то стоявшей на этом месте, был подземный ход. Находка оказалась сенсационной: во дворе — целый комплекс пещер с наскальной живописью и символами защиты, которые могли появиться еще во времена Киевской Руси.

На стенах пещер – рисунки, которым сотни лет

Пещерный комплекс

Ученый Тимур Бобровский, исследующий киевские подземелья более двадцати лет, назвал эту пещеру самым интересным открытием за последние десятилетия. Пещеры сохранили оригинальные элементы: ниши, стены, древние насыпи. Отдельные находки – фрагменты керамики XI–XII веков.

Комплекс соединяет Вознесенский спуск с долиной реки Глубочицы, ориентировочно тут более 40 метров разветвленных ходов. В марте 2023 года Департамент охраны культурного наследия Киева включил пещеры в Перечень объектов культурного наследия. "Телеграф" обратился за комментарием в Департамент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о земельных "туалетных" схемах, когда на земельном участке регистрировали небольшое здание, чаще всего туалет, а затем возводили бизнес-центры или многоэтажки. Перов говорит, схожая схема использована и в этом случае. Ситуация с застройкой в Киеве в общем-то не простая — чего стоят только попытки строительства на Трухановом острове.