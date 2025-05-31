Рідкісні гості в столиці: кияни в захваті від незвичайних хмар (фото)

Попри наближення холодного фронту, синоптики обіцяють теплу погоду в більшості регіонів України

Над Києвом сьогодні, 31 травня, спостерігається рідкісне атмосферне явище — перисто-купчасті хмари. Вони створюють вражаючі візуальні ефекти в небі, викликаючи захоплення в містян.

Про це пишуть місцеві пабліки. Такі хмари не зменшують яскравості денного світла, оскільки є напівпрозорими — через них добре видно Сонце або Місяць.

Попри появу такого унікального явища, пов'язаного з наближенням холодного фронту, синоптики прогнозують збереження теплої погоди на більшій частині території України найближчим часом.

Що це за хмари?

Перисто-купчасті хмари — це білі, тонкі хмари, які складаються з дрібних хвиль, пластівців або брижів. Вони не мають тіні та зазвичай не займають велику частину неба. Як правило, їх висота в помірних широтах становить від 6 до 8 км, а товщина шару — 200-400 метрів.

Ці хмари побудовані з крижаних кристалів і формуються у верхній частині тропосфери внаслідок хвильових або конвективних рухів. Часто вони є перехідною формою між перистими та перисто-шаруватими хмарами. Їхня поява зазвичай свідчить про наближення холодного фронту, хоча опади з них не випадають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в кінці квітня в Києві зафіксували рідкісне оптичне явище — гало. Над містом утворилося яскраве світлове кільце навколо сонця, яке привернуло увагу багатьох людей і було масово зафіксоване на камери.