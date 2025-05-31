Редкие гости в столице: киевляне в восторге от необычных облаков (фото)

Несмотря на приближение холодного фронта, синоптики обещают теплую погоду в большинстве регионов Украины

Над Киевом сегодня, 31 мая, наблюдается редкое атмосферное явление — перисто-кучевые облака. Они создают поразительные визуальные эффекты в небе, вызывая восхищение у горожан.

Об этом пишут местные паблики. Такие облака не уменьшают яркости дневного света, поскольку они полупрозрачные — через них хорошо видны Солнце или Луна.

Несмотря на возникновение такого уникального явления, связанного с приближением холодного фронта, синоптики прогнозируют сохранение теплой погоды на большей части территории Украины в ближайшее время.

Что это за облака?

Перисто-кучевые облака — это белые, тонкие облака, состоящие из мелких волн, хлопьев или ряби. Они не имеют тени и обычно не занимают большую часть неба. Как правило, их высота в умеренных широтах составляет от 6 до 8 км, а толщина слоя – 200-400 метров.

Эти облака построены из ледяных кристаллов и формируются в верхней части тропосферы в результате волновых или конвективных движений. Часто они являются переходной формой между перистыми и перисто-слоистыми облаками. Их появление обычно свидетельствует о приближении холодного фронта, хотя осадки не выпадают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце апреля в Киеве зафиксировали редкое оптическое явление — гало. Над городом образовалось яркое световое кольцо вокруг солнца, привлекшее внимание многих людей и массово зафиксированное на камеры.