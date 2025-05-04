Під питанням репарації та строки: нардепка розібрала проблемні моменти угоди з США про фонд відбудови

У своєму аналізі механізму функціонування Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови депутатка виявила суперечності щодо фінансування та розподілу майбутніх репарацій від Росії

Народна депутатка Ніна Южаніна поділилася своїм аналізом Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, зазначивши, що без доступу до Угоди про обмежене партнерство, неможливо повністю зрозуміти механізм роботи Фонду.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Южаніна додала, що Угоду про обмежене партнерство нібито не показують депутатам.

Вона також зазначила, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкти про ратифікацію Угоди (№0309 від 01.05.2025) та про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди (№13256 від 02.05.2025), однак депутатка наголошує на відсутності ясності в ключових моментах.

Через скільки надходитимуть кошти

Южаніна спробувала схематично розібратися, як формуватимуться внески до Фонду, який має бути спрямований на відбудову та модернізацію України. Депутатка моделює ситуацію, коли українські уповноважені органи видадуть інвестиційні дозволи десятьом компаніям (п'ятьом американським і п'ятьом українським), але зазначає, що вартість таких ліцензій незначна, а рентні платежі, 50% яких мають надходити до Фонду, почнуть надходити лише через роки і також не будуть дуже великими.

Фонд працює, а грошей немає

"Ще раз, Фонд вже працює, а коштів майже немає, щоправда, внесок американської сторони вже може бути мільйонний чи мільярдний (військова допомога після набуття чинності Угодою). Через років 5 почнуть 10 компаній платити рентні платежі, 50 % з яких Україна перерахує зі спеціального рахунку ДБ (який буде сформований відповідно до змін) до Фонду. Рентні платежі теж не такі значні (врахуйте інфо, що на сьогодні всі рентні платежі в ДБ складають до 1,5 млрд доларів у рік)", — пише вона.

Виплати репарацій від РФ

Особливе занепокоєння в депутатки викликає питання репарацій від Росії. В пояснювальній записці до змін до Бюджетного кодексу вказано, що 50% доходів від партнерства та репарацій мають бути зараховані до Фонду, але водночас зазначено, що "доходи, отримані від Російської Федерації або її представників як репарації за вторгнення в Україну, зараховуються до доходів загального фонду Державного бюджету України в повному обсязі".

"Я вже і сама заплуталась: кошти звідки і коли з'являться у Фонді, чи є вимога про паритетність внесків, що з репараціями, чи вони будуть Україною використовувати поза Фондом", — підсумовує депутатка.

Що передувало

Нагадаємо, що Україна та США 30 квітня уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови під керівництвом Вашингтона та Києва, який буде займатися видобутком українських корисних копалин та спрямовувати гроші на відбудову України. В США підтвердили укладення угоди та назвали цей момент "історичним".

Втім, є проблеми: західні ЗМІ вважають, що обом країнам, цілком ймовірно, нібито доведеться чекати років десять, або й навіть і більше, перш ніж угода щодо видобутку корисних копалин почне приносити реальний прибуток та фінансову вигоду обом сторонам. Причина в тому, що інвестори мають побоювання щодо інвестицій у країну, яка постраждала від війни.

При цьому раніше "Телеграф" писав, що кажуть західні експерти та медіа про підписану угоду щодо українських надр — аналіз від міжнародної оглядачки Ольги Кирилової. Там прогнози значно оптимістичніші. Також "Телеграф" детально розповідав, які корисні копалини ховаються в надрах України.