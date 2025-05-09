На ті ж самі граблі? КиївПрайд знову обрав суперечливі дати для проведення фестивалю

Частині суспільства дати не сподобаються

У 2025 році проведення квір-фестивалю Sunny Bunny у період великодніх свят спричинило жваву дискусію в суспільстві. Тоді частина вірян висловила обурення через те, що подія відбулася одночасно з одним із головних християнських свят – Пасхою. Дехто сприйняв це як зневагу до релігійних почуттів.

Цьогоріч ситуація може повторитися. "КиївПрайд" вже оголосив дати проведення Благодійного фестивалю – це буде 7 та 8 червня. Захід проводитиметься під гаслом "Єдність в різноманітті" – офіційним девізом Європейського Союзу. Під час фестивалю будуть проводити збір для закриття потреб українських захисників та захисниць.

Ці дати збігають з Троїцькою батьківською суботою (7 червня) та святом Трійці (8 червня), що знову може викликати суперечливу реакцію в частини суспільства.

Варто зазначити, що у листопаді 2024 року організатори вже були змушені перенести "Квір-пропаганда Фест", який планувався на День пам’яті жертв Голодомору, через критику з боку громадськості. Тоді в ГО "КиївПрайд" заявили, що не перевірили пам’ятні дати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЛГБТ-нічний клуб "Портум" опинився в центрі скандалу через вечірку, приурочену до Великодня. Під час заходу одна з осіб, перевдягнена у вбрання священнослужителя, влаштувала пародійний "обряд", окроплюючи гостей водою.