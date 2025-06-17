Х-101 влучила в багатоповерхівку в Києві. Скільки у Росії таких ракет і носіїв

Її швидкість складає до 720 кілометрів на годину

Росія вдарила по багатоповерхівці в Києві крилатою ракетою Х-101. Саме вона провалилась майже в підвал і зруйнувала цілий під'їзд житлового будинку.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини. За його словами, це не перший випадок таких страшних наслідків після влучання ракети Х-101.

Він пояснив, що, окрім дронів та інших типів ракет, Росія випустила на Київ під час атаки 17 червня 16 крилатих ракет Х-101, з яких 15 збито, одна влучила у житловий будинок. Додамо, що до цього Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, казав, що в багатоповерхівку прилетіла балістика.

Влучання ракети Х-101 у будинок в Києві

В Києві в будинок влучила ракета Х-101

Що відомо про ракету Х-101

Це російська стратегічна крилата ракета класу "повітря — земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Вона сама по собі не несе ядерний заряд, але є ракета Х-102 з термоядерним зарядом потужністю 250 кт або 1 Мт.

Характеристика ракети Х-101:

Носії: Ту-160, Ту-95МС;

Клас: повітря – земля;

Швидкість польоту ракети – до 720 кілометрів на годину;

Максимальна дальність: до 5 500 кілометрів;

Загальна вага: приблизно 2 400 кілограмів;

Вага бойової частини: до 960 кілограмів;

Довжина: 7,4 метра;

Наведення: інерційна система з оптико-електронною корекцією, в кінцевій ділянці – самонаведення.

Ракета Х-101, характеристика

Скільки у Росії ракет Х-101 та її носіїв

На час російського вторгнення в Україну у Кремля було 444 ракети Х-101, однак активне використання під час обстрілів призвело до значного зниження їх кількості. Так, за останніми даними Defence Express, Кремль фактично обстрілює Україну ракетами, які щойно вийшли з конвеєра. Про це свідчать серійні номери на ракетах з місць збиття чи влучань.

Уламок ракети Х-101 / Фото Defense Express

Точна кількість ракет Х-101 у Росії не відома, однак у листопаді 2024 року українська розвідка оцінювала боєприпаси на рівні приблизно 300 одиниць. При цьому, як писав Euromaidan Press, Кремль прагне виготовити 663 крилаті ракети Х-101 у 2025 році, тобто на місяць це приблизно по 50 ракет.

Зауважимо, що Росія запускає ракети Х-101 з літаків Ту-160, Ту-95МС. Саме ці борти Україна успішно уразила в унікальній операції "Павутина". Тоді було знищено 41 винищувач Кремля. Наразі точних даних про бойовий склад не має, але ймовірніше станом на літо 2025 Росія має 13-18 бортів Ту-160 та 45-50 Ту-95МС

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