Між Кличком і його кумом пробігла чорна кішка? Що відбувається за закритими дверима КМДА

В парі давніх друзів київської влади, здається, все не так солодко

В оточенні Віталія Кличка намітився розрив. Артур Палатний — голова виконкому партії "УДАР", давній соратник і кум мера Києва — фігурує у гучних розслідуваннях як самостійний гравець зі значним впливом на столичні схеми.

Як пише "Дзеркало тижня", Палатного пов’язують із ключовими подіями навколо "групи Комарницького", яка, за плівками НАБУ, координувала розподіл столичної землі. Зі слів журналістів, Комарницький звітував "сусіду по офісу", що і вказує на Палатного. Сам Палатний, за розслідуванням Bihus.Info, позиціонується як "тіньовий куратор" міських процесів, зокрема в питанні погодження дерибану землі.

Журналісти "Дзеркала тижня" зазначають, що Палатний наразі веде свою гру, намагаючись впливати на всі групи оточення мера. А Кличко начебто цікавиться роллю Палатного у всій історії.

Хоча Кличко залишається обличчям партії "УДАР", фактичний вплив на формування списків до Київради, за інформацією журналістів "BIHUS Info", належав саме Палатному. Джерела стверджують: хто опиниться у списку й на якому місці, вирішував саме він — при тому, що сам залишався поза публічною політикою.

Артур Палатний — голова виконкому партії "УДАР", багаторічний соратник і кум Віталія Кличка. Його публічна біографія практично відсутня — у реєстрах він майже не фігурує, що ускладнює простеження його ролі в політиці й бізнесі. Журналісти Bihus.Info називають його "сірим кардиналом" київських схем.

Палатний народився у родині директора гастронома в центрі Києва. Вже у кінці 80-х він вважався "мажором", мав зв'язки через батька й займався спортом. Саме на спортивному рингу він познайомився з Віталієм Кличком — Палатний займався боксом і, за його словами, був чемпіоном Києва, а Кличко на той час займався карате та кікбоксингом. Ця дружба тягнеться з юності.

У ті часи спортивні секції часто ставали "кузнею кадрів" для рекету. Палатний визнавав своє знайомство з відомим київським кримінальним авторитетом Віктором Рибалком (на прізвисько Рибка), який опікувався київським боксом і з яким Палатного та братів Кличків сфотографували разом у 1993 році. Водночас він заперечував свою причетність до криміналітету.

Поки Кличко робив спортивну кар’єру, Палатний зайнявся бізнесом. Разом із батьком він приватизував гастроном на Богдана Хмельницького, де пізніше відкрив казино. ЗМІ припускали, що авторитет Рибка міг "кришувати" цей бізнес, однак Палатний це спростовував. Після заборони грального бізнесу в тій самій будівлі відкрився скандально відомий стриптиз-клуб "Тутсі", з яким він також офіційно заперечує зв’язки.

У 2010 році Палатний став співзасновником партії "УДАР", а згодом — двічі народним депутатом. Після Майдану Кличко став мером Києва, а Палатний зайшов у Верховну Раду від БПП. З політики він пішов після 2019 року, але у 2020-му очолив виконком "УДАРу".

У 2021 році Палатного обшукували у справі щодо "кришування" нелегальної торгівлі — у нього вдома вилучили $250 тисяч. Ця справа не дійшла до суду. У січні 2025-го ім’я Палатного знову згадали — цього разу в історії зі стриптиз-клубом "Тутсі", що фігурує у справі про торгівлю людьми. Будівля клубу належить компанії, співвласниками якої є родичі Палатного та Володимир Кличко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кличко окреслив коло головних претендентів на посаду секретаря Київради. Серед них він запропонував також кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош.