Кличко з’явися там, куди руки не дійшли. У Києві місцеві вразили мережу креативом (відео)
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До Кличка приєдналась і пара чиновників КМДА
У Києві місцеві креативно підійшли до "500-денної бездіяльності" адміністрації столиці. Люди зробили картонні фігури мера столиці Віталія Кличка, заступника голови КМДА Петра Пантелеєва та директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитра Науменка і поставили їх у грязюку.
Про це свідчить допис у мережі. За словами місцевих, адекватної реконструкції 320 метрів аварійних мереж водо- та теплопостачання так і не було.
"Фігури розташовані у символічному місці, де нещодавно сталася чергова аварія. У кінці відео ви можете побачити: все, на що спромоглися ці особи з бюджетом у 8 млрд гривень на ЖКГ столиці, — це заміна двох метрів труб, а поряд залишили гнилі", — йдеться у повідомлені.
На кадрах видно, що картонні фігури мають і цікаві написи біля себе. Зокрема у Кличка "500 днів бездіяльності — це теж стабільність", у Пателеєва "500 днів. 0 дій. 100% ігнор гнилих труб на Івасюка", а у Науменка — "Я — директор невидимих ремонтів".
Зауважимо, що мешканці будинків на проспекті Володимира Івасюка, 44, 46а та 48 вже тривалий час вимагають від влади адекватного ремонту трубопроводу, але наразі це марно.
При цьому в коментарях думка користувачів розділилась. Адже хтось наголошував, що місцевим слід не до Кличка звертатись, а у відповідну структуру. А були й ті, що писали про "неприбутковість" заміни труб для чиновників. Деякі користувачі оцінили гумор та креативний підхід місцевих.
Раніше "Телеграф" розповідав, як киянам замилювали очі щодо метро на Троєщину і чи збудують його у 2030 році.