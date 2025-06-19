Кличко з’явися там, куди руки не дійшли. У Києві місцеві вразили мережу креативом (відео)

До Кличка приєдналась і пара чиновників КМДА

У Києві місцеві креативно підійшли до "500-денної бездіяльності" адміністрації столиці. Люди зробили картонні фігури мера столиці Віталія Кличка, заступника голови КМДА Петра Пантелеєва та директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитра Науменка і поставили їх у грязюку.

Про це свідчить допис у мережі. За словами місцевих, адекватної реконструкції 320 метрів аварійних мереж водо- та теплопостачання так і не було.

"Фігури розташовані у символічному місці, де нещодавно сталася чергова аварія. У кінці відео ви можете побачити: все, на що спромоглися ці особи з бюджетом у 8 млрд гривень на ЖКГ столиці, — це заміна двох метрів труб, а поряд залишили гнилі", — йдеться у повідомлені.

На кадрах видно, що картонні фігури мають і цікаві написи біля себе. Зокрема у Кличка "500 днів бездіяльності — це теж стабільність", у Пателеєва "500 днів. 0 дій. 100% ігнор гнилих труб на Івасюка", а у Науменка — "Я — директор невидимих ремонтів".

Віталій Кличко

Петро Пантелеєв

Дмитро Науменко

Зауважимо, що мешканці будинків на проспекті Володимира Івасюка, 44, 46а та 48 вже тривалий час вимагають від влади адекватного ремонту трубопроводу, але наразі це марно.

При цьому в коментарях думка користувачів розділилась. Адже хтось наголошував, що місцевим слід не до Кличка звертатись, а у відповідну структуру. А були й ті, що писали про "неприбутковість" заміни труб для чиновників. Деякі користувачі оцінили гумор та креативний підхід місцевих.

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