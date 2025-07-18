У Києві комунальники понівечили під’їзд і назвали це "ремонтом" (фото)

Будь-яка доросла людина без інвалідності пофарбувала б стіни краще

В одному з будинків в Оболонському районі Києва комунальники зробили жахливий ремонт. Стіни, перила, плінтуси та поштові скриньки пофарбували криво, на підлогу розлили фарбу, а потім не відчистили. Крім фарбування взагалі нізащо не бралися. Поламані плінтуси та щербини у підлозі так і залишилися на своїх місцях. Хоча, судячи з якості їхньої роботи, може воно і на краще.

Жахливі фото "відремонтованого" під’їзду киянка опублікувала у Facebook-спільноті "Оболонський район м.Київа". На думку коментаторів, краще не робити ніякого ремонту, ніж такий.

На жаль, точна адреса будинку, як і ім’я автора публікації, невідомі. Проте промовисті фотографії говорять самі за себе.

"ЖЕК № 505 зробив у нашому під’їзді ремонт. Це просто знущання з мешканців. До кого звертатися, щоб виправили цей жах?", – питає дівчина під ніком Snezhka Snezhka.

Підписники групи погодилися, що такий ремонт – це просто жах. Коментатори припустили, що таким чином були відмиті гроші та запитали, скільки ж списали під "ремонт". Один з інтернет-користувачів запропонував зробити такий ремонт вдома у начальника ЖЕКу.

Нагадаємо, в одному з мікрорайонів Києва – Бортничах – зростає обурення через стан прибережної зони місцевого озера в урочищі Вітовець. Це місце улюблене для багатьох у спекотні дні, проте останнім часом берег все частіше засмічується через недбалість деяких відвідувачів.