Прийдуть добові дощі та ще й з грозами? Чи похолодає у Києві на вихідних

На вихідних не вдасться відпочити

Погода у Києві стає все дедалі "осінньою" — дощовою, прохолодною та трошки вітряною. Синоптики також прогнозують місцями грози упродовж 19-20 липня.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, температура на вихідних не опуститься нижче +24 градусів. Хоча у Meteofor прогнозують місцями до +21 градусів.

Упродовж 19-20 липня Київ буде під впливом мінливої хмарності та дощів, які прогнозуються як вночі, так і вдень, як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Тим часом температура у денний час зафіксується біля +24 градусів, а в нічний — біля +15…17 градусів. А вітри можуть розгулятись від слабких 5 м/с до свіжих 10 м/с.

Коли йтимуть дощі

Водночас попередній прогноз погоди майже такий самий, як і у Meteofor. За їх даними, протягом вихідних небо над столицею буде сильно хмарним, а дощі йтимуть як у суботу, так і в неділю. 19 липня вони розпочнуться вночі й триматимуться до пізнього вечора, причому протягом дня змінюватимуть інтенсивність. Крім того, їх супроводжуватимуть грози — вранці та вдень. 20 липня опади передбачаються вранці-ввечері, а грози — у другій половині доби.

Показники на термометрах вдень виростуть до +21…23 градусів, а вночі — впадуть до +16…17 градусів. Сила вітру місцями сягатиме свіжих 8-9 м/с.

Коли буде найнижча температура

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де ще вируватимуть дощі та грози в Україні найближчими днями.