В Киеве коммунальщики изуродовали подъезд и назвали это "ремонтом" (фото)

Любой взрослый человек без инвалидности покрасил бы стены лучше

В одном из домов в Оболонском районе Киева коммунальщики сделали жуткий ремонт. Стены, перила, плинтуса и почтовые ящики покрасили криво, на пол разлили краску, а потом не отчистили. Кроме покраски вообще ни за что не брались. Поломанные плинтуса и щербины в полу так и остались на своих местах. Хотя, судя по качеству их работы, может оно и к лучшему.

Жуткие фото "отремонтированного" подъезда киевлянка опубликовала в Facebook-сообществе "Оболонський район м.Києва". По мнению комментаторов, лучше было не делать никакого ремонта, чем такой.

К сожалению, точный адрес дома, как и имя автора публикации неизвестны. Однако красноречивые фотографии говорят сами за себя.

"ЖЭК № 505 сделал в нашем подъезде ремонт. Это просто издевательство над жителями. К кому обращаться, чтобы исправили этот ужас?", – спрашивает девушка под ником Snezhka Snezhka.

Подписчики группы согласились с тем, что такой ремонт – это просто ужас. Комментаторы предположили, что таким образом были отмыты деньги и задались вопросом, сколько же списали под "ремонт". Один из интернет-пользователей предожил сделать такой "ремонт" дома у начальника ЖЭКа.

Напомним, в одном из микрорайонов Киева – Бортничах – растет возмущение из-за состояния прибрежной зоны местного озера в урочище Витовец. Это место любимо для многих в жаркие дни, однако в последнее время берег все чаще засоряется из-за небрежности некоторых посетителей.