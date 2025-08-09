Спека відступає? У яких областях відчутно похолодає і пройдуть дощі

Декілька регіонів розжарить по-особливому

У неділю 10 серпня в Україні очікується справжня літня спека з температурою до +33 градусів. Короткочасні грозові дощі прогнозують лише в західних областях.

За даними Укргідрометцентру, більша частина України матиме сонячну та теплу погоду. Вдень очікується від +25 до +29 градусів. Південні регіони країни прогріються найсильніше — від +30 до +33 градусів.

Західні області, які зазвичай мають найнижчі температури, цього дня також матимуть літнє тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. Разом з тим саме тут, а також на Житомирщині та в окремих районах Вінницької області пройдуть короткочасні грозові дощі. Подекуди у західних областях може бути дощ також з неділі до понеділка.

Погода в неділю, 10 серпня

Інша територія країни залишиться під впливом сухої повітряної маси без опадів. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с. Водночас на заході прогнозують доволі холодні ночі — температура впаде до +12. Втім, такі температури у західних областях вночі спостерігаються уже певний час.

У столиці 10 серпня очікується ясна погода без опадів. Увесь день буде сонячно, а ввечері на небі з'являться хмари. Термометри покажуть до +28 градусів. У понеділок температура дещо знизиться, але з середини тижня знову потеплішає.

