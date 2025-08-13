Київ насолоджується ідеальною погодою: чи протримається вона найближчими днями

Про парасольки поки можна забути

Київ надалі тішитиме сприятлива літня погода — помірно тепла та суха. Найближчими днями у столиці не передбачається дощів або різкого похолодання.

Вітри упродовж 14-15 серпня можуть розгулятись від слабких 3 м/с до свіжих 10 м/с. Про це повідомили у Sinoptik та в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Києві 14-15 серпня очікується похмура погода, яка місцями прояснюватиметься. Опадів не буде. Про такий прогноз погоди розповіли у Sinoptik.

Температура у денний час підвищиться до +24…26 градусів. Вночі ж має впасти до 16…17 теплих градусів. Водночас вітри не розгуляються понад слабкі 3 м/с.

Якою очікується температура

В Укргідрометцентрі теж прогнозують лише невелику хмарність найближчими днями.

Тим часом показники на термометрах вдень мають зафіксуватись біля +26 градусів, а вночі — близько 15 градусів. Сила вітру тим часом може сягнути свіжих 8-10 м/с.

Чи дощитиме в ці дні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями. Синоптики прогнозують місцями одночасно прохолоду та спеку.