Комфортна чи примхлива? Якою буде погода в Києві в середині тижня

З'явився прогноз на найближчі дні

В Києві продовжує триматись тепло. Упродовж 13-14 серпня не передбачається серйозних змін у температурі та погоді.

Хоча на небі над столицею плаватимуть хмари, але синоптики не прогнозують дощів в середині робочого тижня. Про це розповіли в Meteofor та Погода.Мета.

У середу, 13 серпня, прогнозується переважно ясна погода, хоча вдень можлива невелика хмарність, як повідомили у Meteofor. Опадів синоптики не обіцяють. Така сама синоптична ситуація буде й у четвер, 14 серпня.

Термометри цими днями покажуть 26 теплих градусів вдень та 15…16 теплих градусів вночі. Своєю чергою сила вітру не сягне вище помірних 6-7 м/с.

Чи дощитиме в ці дні

Натомість у Погода.Мета передбачають хмарність протягом всієї доби 13 серпня та ночі-ранку 14 серпня. Але дощів не очікується.

Повітря у денний час прогріється до +24…25 градусів, а вночі має охолонути до +15…17 градусів.

Якою очікується температура

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека в Україну повертається. Місцями показники на термометрах вдень знову виростуть до 38 теплих градусів.