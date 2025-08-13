Киев наслаждается идеальной погодой: продержится ли она в ближайшие дни

О зонтах пока можно забыть

Киев дальше будет радовать благоприятная летняя погода — умеренно теплая и сухая. В ближайшие дни в столице не предполагается дождей или резкого похолодания.

Ветры 14-15 августа могут разгуляться от слабых 3 м/с до свежих 10 м/с. Об этом сообщили в Sinoptik и Украинском гидрометеорологическом центре.

В Киеве 14-15 августа ожидается пасмурная погода, которая местами будет проясняться. Осадков не будет. О таком прогнозе погоды рассказали в Sinoptik.

Температура в дневное время повысится до +24…26 градусов. Ночью же должна упасть до 16…17 теплых градусов. В то же время ветры не разгуляются более слабых 3 м/с.

Какой ожидается температура

В Укргидрометцентре тоже прогнозируют лишь небольшую облачность в ближайшие дни.

Между тем показатели на термометрах днем должны зафиксироваться около +26 градусов, а ночью — около 15 градусов. Сила ветра тем временем может достичь свежих 8-10 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

