Негода суне в Україну. Коли і де погода кардинально зміниться

Парасольку вдома краще не забувати

На зміну помірному теплу та сухій погоді в Україну прийдуть дощі. Вже найближчими днями більшість територій країни накриє злива з грозою.

Про це свідчать дані "Укргідрометцентру". Зазначається, що вже у п'ятницю, 22 серпня, Україну накриють дощі.

На заході країни опади прогнозуються протягом дня, подекуди буде навіть злива. Стовпчик термометра вдень коливатиметься від +21 до +23 градусів, а вночі опуститься до +16 градусів. Північні області також очікує дощ з грозою і температурними межами +21 … +23 градуси.

Погода в Україні 22 серпня

Східним областям більше повезе з погодою, адже тут дощів синоптики не обіцяють. Навіть навпаки — протягом дня припікатиме сонце до +33 градусів вдень та до +17 градусів вночі. На півдні та в центрі країни періодично дощитиме, але вдень повітря прогріється до +31 градуса. Вночі стовпчик термометра опуститься до +17 градусів.

Цікаво, що вже наступного дня, 23 серпня, дощі прокотяться східними регіонами країни, а в інших область прогнозується помірна хмарність.

Погода в Україні 23 серпня

Нагадаємо, що незабаром Україну знову накриє літня спека, яка триматиметься кілька днів. Вже названо дати, коли в країні стане нестерпно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптик зробив прогноз погоди до кінця серпня. Ігор Кибальчич розповів, коли чекати в Україні спеки, дощів та різких температурних коливань.