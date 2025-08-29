Еще можно позагорать? Как прогреется воздух в Киеве на этих выходных

Что прогнозируют в конце августа

Погода в Киеве по-настоящему летняя, хотя уже скоро завершится август. В последние выходные этого месяца предполагается ясное небо и жара.

По данным Украинского гидрометеорологического центра и Погода.Мета, показатели на термометрах днем 30-31 августа, вероятно, не превысят 32 теплых градуса. Ночью же – +21 градуса.

В течение 30-31 августа, то есть в субботу и воскресенье, синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют лишь небольшую облачность. В то же время, температура в дневное время будет держаться около +30 градусов, а в ночное — около +17 градусов.

Сила ветров, в свою очередь, может достичь сильных 12 м/с.

Будут ли дожди на выходных

Однако в Погода.Мета говорят, что в ближайшие дни в городе ожидается солнечная погода.

Воздух в течение 30 и 31 августа должен прогреться до +31...32 градусов днем и до +19...21 градусов ночью. Ветры не разгуляются выше слабых 5 м/с.

Какая будет температура в столице

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что погода подготовила украинцам на 1 сентября. Синоптики рассказали, ждать в начале месяца тепло и ясное небо, дожди или первые заморозки.