Серпень вийшов на біс: у Київ повертається сильна спека

Спека знову "потішить" киян

Погода у Києві зі прохолодної та дощової зміниться на спекотну найближчими днями. Синоптики прогнозують, що місцями стовпчики термометрів покажуть +35 градусів.

Упродовж 29-31 серпня не очікується і хмарності — небо буде постійно ясним. Таким прогнозом поділились у Meteofor та Meteo.ua.

Як кажуть у Meteofor, у п'ятницю-неділю, 29-31 серпня, погода "потішить" киян спекою та безхмарністю. Денна температура наприкінці вересня очікується в межах +29…31 градусу, а нічна — +17…18 градусів.

Тим часом сила вітрів не перевищить свіжих 9 м/с.

Чи дощитиме в ці дні

Майже таким самим прогнозом поділились у Meteo.ua. Вересень у столиці завершиться спекою та безхмарним небом. Хоча температура, як вдень, так і вночі, передбачається дещо вищою — до +33…35 градусів та +17…20 градусів відповідно.

Своєю чергою сила вітрів не сягне вище слабких 5 м/с.

Як прогріється столиця

