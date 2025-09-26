Киев готовится мокнуть. Синоптики прогнозируют еще большее похолодание

В течение 26-28 сентября в Киеве станет холоднее, местами будут идти дожди

Тепло и ясная погода понемногу убегают из Киева. В конце недели, 26-28 сентября, в городе будет преобладать облачность и дожди.

По данным Meteofor и Погода.Мета, в течение 26-27 сентября еще можно немножко погреться, но уже 28 сентября предполагаются суточные осадки. Самыми сильными они будут, вероятно, во второй половине воскресенья.

В пятницу и субботу, 26 и 27 сентября, в городе будет господствовать преимущественно солнечная погода, как прогнозируют в Meteofor. Однако уже в воскресенье, 28 сентября, небо над городом затянет облаками и пройдут дожди, которые начнутся ночью и должны завершиться вечером.

Дневная температура в эти дни будет только опускаться — с +16 до +11 градусов. Ночью она будет колебаться в пределах +5…8 градусов. В то же время сила ветров не превысит умеренных 6 м/с.

Когда в городе будет дождь

Практически схожий прогноз погоды дали и в Погода.Мета. Пятница еще порадует киевлян ясным небом, но в субботу солнце будет прятаться за облака. В воскресенье ожидаются дожди — с самой ночи и до вечера.

Воздух днем должен прогреться до +11…15 градусов, а ночью — остыть до +10…6 градусов. Между тем, сила ветров не разгуляется более слабых 4 м/с.

Какая будет температура в городе

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине будут первые заморозки.