Таємний куточок Подолу з "біблійною" загадкою: де шукати це місце і до чого тут перші люди (фото)

Кілька кроків від трамвайної зупинки на Подолі – і ви потрапляєте у зовсім інший Київ

Є в Києві місця, які легко пройти повз, але неможливо забути. Одне з них – дворик на Межигірській, 24, що приховався за звичною для цих вулиць аркою.

Тут немає музейних табличок чи екскурсоводів, але є щось важливіше: жива атмосфера старого міста, що зберігається не в заповідниках, а просто серед житлових будинків. "Телеграф" розповість про локацію детальніше.

Подільський квартал із регулярним плануванням

Поділ – унікальний район Києва з чіткою квартальною структурою, якої немає у Верхньому місті. Таке планування – наслідок катастрофічної пожежі 1811 року, що знищила майже всю дерев'яну забудову. Відбудовуючи район, його розпланували заново за "регулярним" принципом: вулиці проклали паралельно та перпендикулярно одна до одної, створивши замкнені квартали-двори. Саме тому закриті подвір'я на Подолі – не виняток, а характерна риса місцевості.

Неоренесансний будинок з історією

Будинок на Межигірській, 24 збудували наприкінці ХІХ століття як прибутковий дім у стилі неоренесанс. Характерні пропорції, декоративні елементи та продумана композиція мали демонструвати статус власника. Хоча сьогодні будівля потребує реставрації, фасад і силует досі зберігають сліди колишньої елегантності. Київські краєзнавці називають цей будинок частиною історичного середовища, яке варто берегти від руйнації та невдалих сучасних надбудов.

Вхід у дворик і арка з написом

Напис "Адам і Єва" над аркою став не лише орієнтиром, а й важливою частиною характеру цього двору: він одразу задає напівіронічний, "міфологічний" тон, ніби запрошуючи зайти в маленький заборонений сад посеред Подолу. На фото добре видно, що літери виконані у виразному, дещо ретро-стилі, завдяки чому вивіска виглядає не як випадкова реклама, а як елемент локального фольклору, який перетворив безіменний двір на впізнавану київську точку з власною назвою.

Скульптури Адама і Єви

Виноградна стеля та осіння їдальня для птахів

Колись подвір'я всередині кварталу було вимощене бруківкою й прикрашене квітковими клумбами – справжній міський садок. Згодом бруківку заасфальтували, клумби частково зникли, але дворик не втратив свого шарму завдяки одній деталі – винограду.

Дворик влітку

Лози розрослися настільки, що утворили над головою справжню зелену стелю. Восени, коли дозрівають важкі грона, сюди прилітають дрозди – птахи уподобали цей затишний куточок як природну їдальню просто в серці мегаполіса.

Локація для фотосесій, а не для туристів

Офіційно дворик не є туристичною пам'яткою – тут немає лавок, інформаційних табличок чи облаштованих зон відпочинку. Це живий, повсякденний простір для мешканців будинку. Проте він давно став популярним місцем для фотосесій: виноградна стеля, неоренесансний фасад та камерність створюють атмосферу майже театральної декорації.

Єдине, що псує картину, – припарковані авто. Тому досвідчені фотографи радять приходити сюди вранці або в будні, коли є шанс зловити чисті кадри без машин.

Для тих, хто думає, що вже знає Київ все

Дворик з Адамом і Євою – яскравий приклад того, як за звичайною аркою може ховатися цілий світ. Цей дворик – як невеликий подільський лабіринт: крізь кілька милих арок він переходить у сусідні внутрішні простори, поступово розкриваючи цілу низку з’єднаних між собою дворів. Один із проходів веде до виходу на вулицю Ярославську.

Тож, зайшовши з Межигірської через арку з написом "Адам і Єва", можна вийти вже зовсім в іншому місці Подолу, ніби пройшовши "секретним маршрутом" старого кварталу. Тут переплітаються подільська історія, архітектура ХІХ століття та жива природа, що проростає крізь асфальт.

