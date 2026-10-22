Один з головних символів Києва залишився без захисту: чому так сталося на тлі посилення обстрілів

Захисну споруду розібрали за ініціативи КМДА

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В Києві демонтували захисну конструкцію з пам'ятника засновникам міста — Кия, Щека, Хорива та Либеді, що розташований в Наводницькому парку на набережній Дніпра. Тепер один з символів столиці України, попри небезпеку від російських обстрілів, знову виглядає як в мирні часи.

Про це розповів користувач під ніком voloshynov в соціальній мережі Threads. За його словами, відкриття відбулось 21 жовтня.

Чоловік оприлюднив фото пам'ятника. Від захисту монумента залишились лише елементи конструкції та залишки мішків з піском.

"Сьогодні відкрили", — написав він.

Пам'ятник Кию, Щеку, Хориву та Либеді залишився без захисту

Захист був споруджений після вторгнення Росії

У квітні 2022 року навколо пам’ятника засновникам Києва, що був споруджений в 1982 році на честь 1500-річчя міста, у повну висоту була побудована шестиметрова конструкція з металевих будівельних лісів та дерев’яного бруса. Зовні вона була укріплена спеціальними плитами, а по нижній частині конструкції були укладені мішки з піском.

Захисну споруду побудували у 2022 році. Фото Вечірній Київ

Захисну споруду побудували у 2022 році. Фото Вечірній Київ

Захист мав убезпечити монумент від уламків та вибухових хвиль. Фото Вечірній Київ

Чому зняли захист?

Влітку 2026 року Київська міська державна адміністрація (КМДА) розпочала поетапну розконсервацію пам’ятників, які на початку повномасштабного вторгнення росіян були закриті захисними конструкціями. Директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк пояснював тоді, захист пам’ятників був необхідним рішенням. Це дозволило мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль. За його словами, зараз Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети та інші засоби ураження великої потужності, які здатні руйнувати навіть залізобетонні будівлі. Тож захисні споруди з модульних конструкцій і мішків із піском вже не можуть забезпечити належний рівень захисту.

Ще однією причиною перегляду підходів стали наслідки тривалого перебування пам’ятників під укриттями. Адже всередині конструкцій накопичується волога, руйнуються мішки з піском, а відсутність належної вентиляції сприяє розвитку грибків і біологічного ураження монументів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що історичні дослідження свідчать, що Києву точно більше ніж 1500 років, і заснували його не легендарні брати з сестрою.