Відчистить навіть багаторічний нагар: ефективні методи очищення сковорідки

Цей метод очищення металевих поверхонь від старого бруду є найкращим

Навіть найулюбленіша сковорідка з часом може перетворитися на темний шмат металу, покритий шаром пригорілого жиру. Багато хто мириться з цим або відкладає очищення "на потім", переконаний, що врятувати посуд уже нереально. Та насправді повернути сковорідці охайний вигляд значно простіше, ніж здається — потрібно лише знати правильні методи.

Впоратись зі стійким нагаром можна за допомогою доступних домашніх засобів. Про це повідомляє FoodOboz.

Не використовуйте ці методи: сода, оцет, лимонна кислота

Багато хто починає боротьбу з нагаром із найпростіших домашніх засобів — соди, оцту чи лимонної кислоти. Та коли йдеться про багаторічні нашарування, ці методи майже не працюють.

Допоможе лимонна кислота та сода відмити нагар. Фото: sayidaty.net

Лимонна кислота не справляється навіть після тривалого замочування, а сода з оцтом лише розм’якшує поверхневий шар, але не очищають його повністю.

Не варто покладатися і на кока-колу, яку часто називають "універсальним розчинником": напій активно реагує, створюючи багато піни, але справжньої користі це не приносить навіть після кількох годин результату майже немає.

Частковий ефект від господарського мила

Як господарське мило впорається із брудною сковорідкою. Фото: uaportal.com

Дещо ефективніше виявляється старий спосіб з використанням господарського мила. Мило потрібно подрібнити, змішати з гарячою водою та содою і залишити постояти кілька годин. Така суміш дійсно розм’якшить верхні шари забруднення, після чого їх можна легко зняти ганчіркою або щіткою. Однак із дуже брудними сковорідками цей метод часто не спрацьовує.

Спосіб, який точно спрацює

Недорогий, але надзвичайно сильний засіб, здатний розчинити навіть найстаріший нагар — це аміак. Під час роботи з ним одягайте рукавички та забезпечте хорошу вентиляцію — речовина має різкий запах.

Використовувати аміак дуже просто, достатньо залити ним сковорідку, щільно загерметизувати її у пакеті та залишити приблизно на дві доби. Після такої "обробки" нагар легко відходить великими шматками, і поверхня виглядає майже як нова.

Який догляд потрібний за металевими поверхнями сковорідок? Фото: turbosquid.com

Що робити, щоб нагар не утворювався

Щоб сковорідку не доводилось часто міняти, бо вона не відчищається від нагару, мийте її відразу після використання і не залишайте на ній залишки їжі. Раз на місяць можна робити легке очищення — протирати або замочувати її у содовому чи сольовому розчині. Такий простий догляд допомагає уникнути накопичення товстого шару пригорілого жиру.

Нагадаємо, що слід робити, щоб очистити мікрохвильовку від бруду за 5 хв, і як натерти кран до блиску за допомогою кухонної фольги.